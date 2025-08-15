Ministro Malaver pide "mejorar la normatividad para facilitar la labor de la PNP" y enfrentar escenarios como el atentado en Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó este viernes que es necesario "mejorar la normatividad" para ayudar a la Policía Nacional en su labor para enfrentar a las organizaciones criminales.

Malaver declaró en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP la posibilidad de revisar una ley de terrorismo urbano luego del atentado en Trujillo que afectó anoche a 10 viviendas.

"Tenemos que enfrentar estos escenarios tan complicados mejorando la normatividad, aplicando nueva normatividad para poder, de alguna manera, facilitar la labor del personal policial para combatir esta lacra que nos está afectando. Por ello es que pedimos la revisión de esta, no sé, llamémoslo como quiera, terrorismo urbano, todo, pero que nos está causando zozobra, miedo, vulnerabilidad y que en otros escenarios extranjeros es calificado como tal. Por ejemplo, el 'Tren de Aragua' ha sido calificado como una facción terrorista. No sigamos más con lo mismo", expresó.

Como se recuerda, el ataque ocurrió la noche del jueves 14 de agosto y al menos cinco personas resultaron heridas por la onda expansiva que afectó también a predios en un radio de 100 metros. Al respecto, el ministro Malaver reiteró que los explosivos usados anoche se emplean en la minería.

"Esta carga es mucho más potente que los cartuchos de dinamita comunes y esto son utilizados en los socavones y la minería a tajo abierto", indicó.

'John Pulpo' sería líder de 'Los Pepes'

El ministro del Interior reconoció que hay un video circulando por redes sociales que trataría de "desviar la atención" a las autoridades, pero en la cual se señala que John Pulpo sería el líder de la nueva facción criminal denominada 'Los Pepes'.

"Una nueva facción denominada 'Los Pepes', de la denominación de 'Los Pulpos', y que esta estaría siendo liderada actualmente por el excarcelado John Cruz Arce, alias 'John Pulpo'", sostuvo.

Hay tres detenidos

El general PNP Carlos Guillermo Llerena, jefe de la Policía en la región La Libertad, manifestó que han intervenido a tres personas, dos de ellas adolescentes, cuyos vínculos están todavía en proceso de investigación.

"Ha habido una captura de dos menores de edad y un adulto en la zona de Alto Trujillo. Se les ha encontrado emulsión, que fue lo que se utilizó para este atentado, unas notas extorsivas y algunos stickers. No se descarta la posibilidad de que hayan participado en este evento", aseveró en conferencia de prensa.