Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Ministro Malaver pide "mejorar la normatividad para facilitar la labor de la PNP" y enfrentar escenarios como el atentado en Trujillo

El ministro del Interior acudió a Trujillo para inspeccionar el lugar donde sucedió la explosión.
El ministro del Interior acudió a Trujillo para inspeccionar el lugar donde sucedió la explosión. | Fuente: Ministerio del Interior
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Carlos Malaver, titular del Mininter, acudió este viernes hasta el lugar donde una explosión afectó 10 viviendas y dejó cinco heridos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó este viernes que es necesario "mejorar la normatividad" para ayudar a la Policía Nacional en su labor para enfrentar a las organizaciones criminales. 

Malaver declaró en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP la posibilidad de revisar una ley de terrorismo urbano luego del atentado en Trujillo que afectó anoche a 10 viviendas.

"Tenemos que enfrentar estos escenarios tan complicados mejorando la normatividad, aplicando nueva normatividad para poder, de alguna manera, facilitar la labor del personal policial para combatir esta lacra que nos está afectando. Por ello es que pedimos la revisión de esta, no sé, llamémoslo como quiera, terrorismo urbano, todo, pero que nos está causando zozobra, miedo, vulnerabilidad y que en otros escenarios extranjeros es calificado como tal. Por ejemplo, el 'Tren de Aragua' ha sido calificado como una facción terrorista. No sigamos más con lo mismo", expresó.

Como se recuerda, el ataque ocurrió la noche del jueves 14 de agosto y al menos cinco personas resultaron heridas por la onda expansiva que afectó también a predios en un radio de 100 metros. Al respecto, el ministro Malaver reiteró que los explosivos usados anoche se emplean en la minería. 

"Esta carga es mucho más potente que los cartuchos de dinamita comunes y esto son utilizados en los socavones y la minería a tajo abierto", indicó.

'John Pulpo' sería líder de 'Los Pepes'

El ministro del Interior reconoció que hay un video circulando por redes sociales que trataría de "desviar la atención" a las autoridades, pero en la cual se señala que John Pulpo sería el líder de la nueva facción criminal denominada 'Los Pepes'. 

"Una nueva facción denominada 'Los Pepes', de la denominación de 'Los Pulpos', y que esta estaría siendo liderada actualmente por el excarcelado John Cruz Arce, alias 'John Pulpo'", sostuvo. 

Hay tres detenidos 

El general PNP Carlos Guillermo Llerena, jefe de la Policía en la región La Libertad, manifestó que han intervenido a tres personas, dos de ellas adolescentes, cuyos vínculos están todavía en proceso de investigación.

"Ha habido una captura de dos menores de edad y un adulto en la zona de Alto Trujillo. Se les ha encontrado emulsión, que fue lo que se utilizó para este atentado, unas notas extorsivas y algunos stickers. No se descarta la posibilidad de que hayan participado en este evento", aseveró en conferencia de prensa.

Video recomendado
Tags
Trujillo La Libertad Carlos Malaver Ministerio del Interior

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA