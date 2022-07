Camones respaldó a la Fiscalía en las investigaciones contra el Ejecutivo | Fuente: RPP

La nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, reiteró este martes que en su gestión habrá un apoyo hacia las investigaciones que la Fiscalía realiza al mandatario Pedro Castillo y otros funcionarios del Gobierno.

"La Fiscalía y el Poder Judicial van a tener todo el apoyo de este Congreso. Lo que se quiere aquí es tener respuestas claras respecto a los cuestionamientos que vienen pesando sobre altos funcionarios y especialmente sobre el presidente de la República. Sobre ello vamos a ser muy responsables y esperar esas investigaciones que el Ministerio Público está atendiendolas con prontitud", comentó en su primera conferencia de prensa como presidenta del Parlamento.

Lady Camones aseguró que en su gestión no se blindará a nadie ni se avalará a congresistas vinculados en actos de corrupción.

"No vamos a estar blindando a nadie, porque aquí se ha venido a trabajar para atender las necesidades del pueblo y no puede ser que, quienes hayan sido elegidos por el pueblo, lo defraudemos, teniendo una agenda personal que va más allá a los temas constitucionales y legales. No vamos a dar pie a congresistas que estén vinculado a actos de corrupción", recalcó.

Lady Camones manifestó que su bancada de Alianza Para el Progreso seguirá funcionando como una bancada de oposición responsable y negó que eso vaya a cambiar.

Lady Camones asume como presidenta del Congreso

La lista multipartidaria que encabeza Lady Camones ganó la elección de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo legislativo 2022-2023 con el apoyo de 73 votos. La acompañaron los voceros de Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú.







La primera vicepresidenta será Martha Moyano Delgado, de Fuerza Popular; la segunda vicepresidenta estará a cargo de Digna Calle Lobatón, de Podemos Perú, y en la tercera vicepresidencia estará Wilmar Elera, de Somos Perú.

El resultado se logró en una segunda votación porque ninguna de las cuatro listas que participaron en el primer proceso, alcanzó el número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

Perfil de la nueva titular del Legislativo

Lady Camones es abogada de profesión y fue elegida como congresista de la República tras obtener 6203 votos. Ella intgra la bancada de Alianza Para el Progreso.

Estudió Derecho en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y es bachiller. Asimismo, realizó estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo.

La actual parlamentaria postuló a la presidencia regional de su región (Áncash) sin éxito -solo obtuvo el 3% de los votos- por el partido Fuerza Popular, que tiene como líder a Keiko Fujimori.