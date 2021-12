Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, cuestionó este sábado al Ministerio de Energía y Minas (Minem), por no presentar soluciones tras el anuncio de suspensión de operaciones en la mina Las Bambas.



En entrevista con RPP, el titular del SNMPE señaló que el sector privado esperaba que el Estado actuara para solucionar la "inquietud" de la población y el bloqueo en la provincia de Chumbivilcas.



"He visto con sorpresa, con toda franqueza, el comunicado que ha dado el Ministerio de Energía y Minas, en el cual prácticamente deja de lado su función como autoridad o como ente rector de la minería y en vez de ocuparse en una solución al problema, muestra una preocupación que francamente genera mucho desconcierto", dijo.



Sin llegar a un "buen acuerdo"

Raúl Jacob señaló que desde el año 2016 el Estado no ha dado una solución de largo plazo al corredor minero en Las Bambas y no llegó a un "buen acuerdo" para no perjudicar a los pobladores con el paso de camiones.

"Los camiones que pueden ir transitando en la vía pueden ser camiones que estén aislados, y deben ser camiones que en este momento que se encuentren aislados, que el material no salga. Es posiblemente lo que ya se está haciendo", planteó como una alternativa. "Se habló en algún momento de un ferrocarril, no es una mala idea, pero habría que desarrollar", agregó.



Asimismo, Raúl Jacob afirmó que la decisión de la empresa china MMG de suspender las operaciones en Las Bambas representa el riesgo de pérdida de empleo para 5 000 trabajadores y la pérdida de compras anuales a locales por 360 millones de soles.



