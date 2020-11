Palacio de Gobierno informó que al mediodía Manuel Merino ofrecerá un Mensaje a la Nación tras las muertes de dos jóvenes en la segunda Marcha Nacional. | Fuente: Andina

Después de más de 12 horas de silencio tras confirmarse las muertes de dos jóvenes en la segunda Marcha Nacional, Manuel Merino, presidente transitorio de la República, renunció de "manera irrevocable" a la presidencia de la República después de los acontecimientos que dejó fallecidos, heridos y desaparecidos en la marcha contra su gobierno.

“En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos”, dijo.

Aseguró que ha recibido las cartas, poniendo sus cargos a disposición, de todos los ministros del gabinete Flores- Aráoz. "Debo anunciar que los ministros continuarán en sus cargos hasta que la incertidumbre del momento actual en que vivimos se pueda resolver. De ninguna manera habrá un vacío de poder", sostuvo.

“Los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas agravan la crisis que ya veníamos atravesando y que produjo hace unos días la vacancia del expresidente Martín Vizcarra”, comenzó su mensaje.

JUNTA DE PORTAVOCES LO EXHORTA A RENUNCIA

La Junta de Portavoces decidió exhortar a Manuel Merino a presentar "de manera inmediata "su carta de renuncia a la Presidencia de la República. El presidente del Congreso de la República, Luiz Valdez señaló que en caso contrario Manuel Merino no presente su dimisión, entonces el Congreso procederá a iniciar un proceso de censura para la respectiva sucesión presidencial.



"Hemos acordado exhortar al señor presidente de la República, Manuel Merino, a presentar de manera inmediata su carta de renuncia a la Presidencia de la República del Perú. Ello con el único objeto y única finalidad de salvaguardar la vida, la salud e integridad de todos los peruanos", dijo

COMANDANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS NO ASISTEN A REUNIÓN CON MERINO

De acuerdo con reportes que RPP Noticias confirmó, Manuel Merino y su premier habían citado a los líderes de las FF. AA. y la Policía Nacional del Perú para una reunión a las 07:45 de la mañana. Sin embargo, ninguno de ellos asistió.

Pese a ello, el primer ministro Ántero Flores-Aráoz negó que haya citado a los comandantes de las Fuerzas Armadas a una reunión de emergencia para este domingo en la mañana. “No se les había convocado, según tengo entendido. ¿Hoy en la mañana? No lo sé. Les soy franco: no lo sé, estaba acá”, aseguró ante medios de prensa antes de dirigirse a Palacio de Gobierno.