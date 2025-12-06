Perú y Estados Unidos reafirmaron su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sostuvo este viernes una reunión en Washington D. C. con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el objetivo de reforzar el compromiso bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, considerada como la principal amenaza para la región.

Durante el encuentro -en el que también participó el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, junto a miembros de la misión diplomática-, De Zela destacó que la lucha contra el crimen organizado y al narcotráfico son una prioridad del Gobierno de transición, objetivo que fue compartido por Marco Rubio, por lo que coincidieron en la necesidad de profundizar en la cooperación regional para combatir estos actos criminales.

Delegación estadounidense llegará al Perú

Como parte de los acuerdos, una delegación de alto nivel de especialistas en seguridad de Estados Unidos visitará Lima la próxima semana para asesorar al Gobierno peruano.

El grupo sostendrá reuniones con autoridades nacionales con el fin de definir una estrategia efectiva contra la delincuencia.

Ambas autoridades dialogaron también sobre la Estrategia de Seguridad Nacional publicada este viernes por el Gobierno estadounidense, reconociendo la convergencia entre las prioridades de ambos países en materia de defensa y seguridad.

En ese sentido, acordaron estrechar aún más la cooperación en estos ámbitos.

Asimismo, abordaron oportunidades de cooperación en el sector aeroespacial y destacaron la importancia de profundizar la relación económico-comercial bilateral.

También acordaron promover nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos como minerales críticos e infraestructura.

Visita oficial en 2026 y agenda en la OEA

Como parte de los actos conmemorativos por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, Marco Rubio aceptó la invitación del canciller para realizar una visita oficial al Perú en 2026.

Por otro lado, como parte de sus actividades en Washington, Hugo de Zela sostuvo además una reunión con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, a quien invitó a viajar al Perú antes del despliegue de la Misión de Observación Electoral para las elecciones generales de 2026.

El canciller informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores instalará más de 4 000 mesas de sufragio en diversas ciudades del mundo para garantizar la participación de los 1.2 millones de peruanos habilitados para votar desde el extranjero.