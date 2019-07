LAS PALABRAS DE VIZCARRA ANTE EL CONGRESO

“(...) No podemos seguir dándole la espalda al Perú. Como todos sabemos, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente. Y, considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, he decidido, como consecuencia de ello, poner nuevamente por encima todos los intereses del Perú. Hoy propongo a este Parlamento quizás su mayor reto en todo el periodo congresal y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad, teniendo todos un acto de dignidad y de reivindicación por el país.

Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional: presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio de 2020. De igual modo, la reforma implica el recorte del mandato presidencial a la misma fecha.

La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago en el marco y respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir (...)”.