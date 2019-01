Martín Vizcarra: “Cuando dimos el servicio de alquiler de maquinaria a Conirsa, no teníamos ni idea de quiénes la integraban”

Martín Vizcarra se mostró dispuesto a que se investigue el caso en el Congreso. | Fuente: RPP

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no mintió al país al negar vínculos de una de sus empresas con el consorcio Conirsa, que integraba Odebrecht, tal como aseguró el líder aprista Alan García.

En diálogo con la prensa, el jefe de Estado reconoció que su empresa, C y M Vizcarra, alquiló en 2006, 2007 y 2008 maquinaria pesada a Conirsa para la construcción de un tramo de la Carretera Interoceánica Sur, pero remarcó que en ese momento desconocía que este consorcio estaba integrado, entre otras compañías, por Odebrecht.

“Yo nunca he negado que cuando era parte de la empresa C y M Vizcarra, una empresa radicada en Moquegua, se dio algunos servicios de algunas empresas que construyeron la Interoceánica del Sur. Lo que sí he negado y he sido bien enfático es que nunca he dado servicio a Odebrecht”.

“La Interoceánica es una carretera de más de mil kilómetros. Si sumamos todos los proveedores que han dado servicio a estas empresas, son miles de proveedores. Nosotros somos (fuimos) uno de ellos, y lo hemos hecho a algunas empresas, una de ellas es Conirsa. Y cuando dimos ese servicio de alquiler de maquinaria a Conirsa, no teníamos ni idea de quiénes la integraban, porque no era necesario saberlo”, sentenció.

Además, Vizcarra resaltó que el vínculo con Conirsa fue años antes de que asumiera un cargo público, en 2011, cuando fue elegido gobernador regional de Moquegua.

El jefe de Estado se mostró dispuesto a que el Congreso haga las investigaciones que crea convenientes sobre este caso. “(No he mentido), de ninguna manera”, sentenció.

Según una denuncia periodística del dominical Panorama, la empresa C y M Vizcarra alquiló maquinarias para la construcción de un tramo de la Carretera Interoceánica Sur, que estaba bajo la responsabilidad de Conirsa. Según el medio, este consorcio estaba integrado por las empresas Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.