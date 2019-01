El mandatario comentó que desde el año pasado dejó de ser parte de la empresa. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró este lunes que su empresa CyM Vizcarra SAC nunca firmó un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur.

En declaraciones a la prensa, el mandatario dijo que la compañía que fundó con su hermano no realizó ningún contrato con la constructora brasileña. Agregó que desde marzo pasado no forma parte de la empresa CyM Vizcarra.

“Nos preguntaron si cuando yo trabajaba como parte integrante de CyM Vizcarra SAC habíamos hecho algún contrato con Odebrecht, yo fui concreto y categórico: no, y lo reafirmo. Actualmente, ya no formo parte de la empresa, desde que asumí la presidencia de la República en marzo del año pasado inmediatamente me retiré por completo de la compañía”.

Contrato fue con Conirsa

El jefe de Estado precisó que el contrato que su compañía familiar firmó fue con el consorcio Conirsa para el alquiler de maquinaria que se utilizó en la construcción de la Carretera Interoceánica. Comentó también que esta información es pública y que cuando se hizo el contrato, no se conocía a los que conformaban el consorcio ni este tenía inconvenientes para contratar o denuncias.

“Hace doce años, donde yo era parte de la empresa, dio servicios de alquiler de maquinaria a algunas empresas que hicieron la Carretera Interoceánica Sur, pero ninguna fue la empresa Odebrecht”

“Es información pública. Cualquier ciudadano puede acceder al rubro de clientes que hayan tenido todas las empresas y se puede verificar que la empresa CyM Vizcarra nunca tuvo como cliente a la empresa Odebrecht. Sí tuvo al consorcio Conirsa que, en ese tiempo, no se sabía quiénes eran los que lo integraban y, además de ello, en ese tiempo hace doce años, ninguna de las empresas que trabajaban no tenían inconvenientes para contratar ni denuncias por cualquier irregularidad”.

Denuncia

De acuerdo con un registro al que accedió el dominical Panorama, la empresa del presidente Vizcarra contrató con el consorcio Conirsa, en el cual Odebrecht tenía una participación del 70%, para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur.

El documento sellado por un notario muestra que la empresa del mandatario registró en 2006 S/145.551.77 y S/123,386.58 como proveedor de la Carretera Interoceánica Sur, por la que se acusa al expresidente Alejandro Toledo de recibir un soborno de Odebrecht de 20 millones de dólares.

En tanto, que en el año 2008 los registros encontrados en los almacenes de Odebrecht fijan un importe total a la empresa del mandatario por S/54,107.18.