El presidente de la República, Martín Vizcarra, no descartó aplicar una cuestión de confianza al Congreso si es que observa que "no hay voluntad" de trabajar rápidamente para aprobar las seis reformas judiciales que se encuentran encarpetadas en el Legislativo.

En entrevista con La República, el mandatario expresó que esta situación era bastante "lamentable". "Primero se va a intentar el camino formal (de agilizar las reformas). Vamos a conversar con el presidente del Congreso y decirle: ‘bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿Ha sido falta de tiempo o de ganas?’", indicó.



De ser el caso que no exista voluntad, Vizcarra comentó que se buscarán los caminos adecuados para que estas sean aprobados. "Si en caso no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados", señaló.

"(La cuestión de confianza) Es parte de ello, pero hay que analizarlo en su momento", agregó.

Investigación a Bruce

Vizcarra también se pronunció sobre la investigación desde el Ministerio Público que se le ha abierto al ministro de Vivienda, Carlos Bruce, por supuestamente estar involucrado juntos a otros cinco congresistas en actos de corrupción vinculados al caso 'Los Temerarios del crimen' por el cual se investigan presuntos actos ilícitos en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

"Toda investigación tiene que recibir las facilidades para que lleguen a conclusiones y esta no debe ser excepción", expresó. "Obviamente le voy a preguntar y, como tiene que ser, debe hacer su descargo hacia dentro y al Ministerio Público", agregó.