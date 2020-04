El presidente de la República, Martín Vizcarra, resaltó que la nueva restricción para frenar el avance de la COVID-19 en Perú, que contempla la salida de hombres y mujeres en días determinados, no es pretexto para la homofobia.

Durante su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para dar las nuevas medidas para afrontar la enfermedad, el mandatario fue enfático en señalar que su Gobierno es inclusivo y dijo que la nueva restricción no tiene por qué generar ningún temor en la ciudadanía.

En esa línea, explicó que al tomar esta medida consideraron a todas las personas y por eso las autoridades encargadas del control tienen instrucciones especiales a fin de que no se incurra en ninguna actitud discriminadora.

“Nuestro Gobierno es inclusivo, no tengan ningún temor, cuando hablamos de varones y mujeres no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad de uno u otro (…) Van a tener claramente instrucciones las FF.AA. y la Policía Nacional, que hacen el control, para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico”, sostuvo.

El mandatario sostuvo que ningún sector de la ciudadanía debe sentir temor por esta nueva restricción. | Fuente: Presidencia Perú

Nueva disposición

Previamente el Jefe de Estado había anunciado que desde este viernes 3 de abril, solo podrán circular hombres los lunes, miércoles y viernes; mientras que las mujeres podrán hacerlo los martes, jueves y sábados a fin de reducir la curva de contagios de la COVID-19.

Además, el tránsito total queda restringido los días domingos. Esta medida irá hasta el próximo 12 de abril, cuando culmina la segunda etapa de la emergencia nacional decretada por el Gobierno.

El mandatario sostuvo que hasta el momento se han registrado 1414 casos confirmados con la COVID-19 en el país, 189 de ellos hospitalizados y 51 en cuidados intensivos. En tanto, el Ministerio de Salud confirmó que se han producido 55 muertes por esta enfermedad a nivel nacional.