Martín Vizcarra envió una carta a un fiscal de Moquegua en la que se pone a su disposición para que lo investigue a pesar del amparo de su inmunidad presidencial. El presidente de la República había adelantado, en declaraciones hechas este viernes a RPP Noticias, que había enviado este documento para demostrar su voluntad de colaborar con sus indagaciones y que "no espere hasta el 2021", cuando deje Palacio de Gobierno.

En diálogo con RPP Noticias desde Yungay, Martín Vizcarra fue cuestionado este viernes sobre una mención hecha por el fiscal Pedro Chávarry acerca de posibles proceso que podría afrontar cuando deje la presidencia, así como por denuncias mencionadas por la congresista Yeni Vilcatoma. "¿Usted cree que si hubiera alguna denuncia del algún acto irregular ya no sería de conocimiento público? ¿Estarían guardándalo? No tiene sentido. Si no se ha hecho ninguna denuncia es porque no hay justificación para hacerla", respondió el presidente.

El jefe de Estado agregó luego que cuando fue presidente regional de Moquegua (2011-14) tuvo "varios procesos de investigación, como tienen las autoridad, [y] todos han sido archicvados después de la investigación correspondiente". "Hay uno -agregó- que el mes pasado ha dicho 'reábrase'. Por ahí dicen que no se puede reabrir porque es presidente. Yo he mandado un documento al fiscal para decirle que no considere que soy presidente, haga la investigación, no espere hasta el 2021, hágala ahora".

