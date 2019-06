El vocero alterno de la bancada Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, consideró este sábado "inoportuno", debatir el informe técnico que recomienda 120 días de suspensión para el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

"Por la cuestión de confianza echa más fuego al debate (...) soy partidario como ha declarado la propia presidenta (Janet Sánchez) que esto se debata fuera de esta coyuntura", indicó a La Rotativa del Aire de RPP.



Plazo del Ejecutivo

Alberto Quintanilla expresó sus "dudas y discrepancias" sobre el plazo máximo de 15 días del Ejecutivo para la aprobación de sus iniciativas legislativas, como lo sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

"El voto se da en un momento y podría tener que presentar nuevamente otro pedido de voto de confianza dentro de 15 días para decir que den su opinión. Eso de interpretar en un hipotético caso que pueda recibir o no el voto de confianza y después de 15 días decir que él evalúa si se le dio el voto no me parece lo más adecuado", dijo a RPP.

Asimismo, Alberto Quintanilla coincidió con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume en que el mandatario Martín Vizcarra no está facultado para observar modificaciones sobre la Constitución Política.