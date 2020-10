Walter Martos cuestionó el nuevo pedido de vacancia presidencial. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, cuestionó que Antauro Humala, condenado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y secuestro, coordine desde el penal de Ancón con congresistas de la bancada de Unión Por el Perú (UPP) una eventual vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

"No puede ser que por cada acusación que haga cualquier persona a un presidente cada semana se estén promoviendo vacancias. Es una total irresponsabilidad de esta bancada, que lo único que está buscando es desestabilizar al Gobierno para buscar la libertad de su líder y prolongar las elecciones. Eso no puede entrar en juego algunos congresistas. Esperemos que la gran mayoría no entre en el juego de estos grupos radicales", mencionó.

"El señor presidente, y todo el Gabinete, estamos totalmente de acuerdo que se realice cualquier tipo de investigación en el ámbito de la Fiscalía. Estamos dando todas las facilidades, el presidente es el primer interesado en que se investigue, pero que eso no se tome como pretexto para cada semana estar presentando una causal de vacancia", agregó.

"Desafortunadamente esta no es la primera vez que la bancada de Antauro Humala está promoviendo la vacancia. Desafortunadamente también muchos congresistas están entrando en el juego y se están dejando manipular por grupos radicales que están buscando desestabilizar al Gobierno para lograr la libertad de su líder, de tal manera que se prolonguen las elecciones y no se cumpla con el horario del JNE. Esta no es la primera vez y seguramente constantemente van a estar provocando esto", señaló.

El representante del Ejecutivo lamentó que congresistas "de tendencia radical" están utilizando "una arbitraria interpretación" a la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, prevista en la Constitución, "la cual no tiene nada que ver con cualquier acusación que pueda tener el presidente que se verá en la Fiscalía".

"Esto se tiene que ver en el ámbito de la Fiscalía, y en todo caso en el Poder Judicial, pero no tomarse como un pretexto para estar causando desestabilización política al país en este momento tan grave como es la pandemia y la reactivación económica. Esto está trayendo una gran incertidumbre en el país, no solo a los pobladores, sino a nivel internacional", señaló.

El Pleno del Congreso dará cuenta este viernes 23 de octubre sobre la nueva moción de vacancia en el cargo del Presidente de la República, Martín Vizcarra. Si bien esta moción fue incluida en la agenda del Pleno del pasado jueves, finalmente no se dio cuenta sobre este documento ante la representación nacional tras la suspensión de la sesión plenaria.

Se conoció que si el pasado jueves se daba cuenta de esta moción, su admisión a debate debía votarse en el pleno de este viernes, según el reglamento del Parlamento Nacional. Ello iría en contra de lo acordado este jueves en la Junta de Portavoces donde se determinó que la admisión a trámite de esta moción se evaluaría la primera semana de noviembre.

La segunda moción de vacancia contra el jefe de estado Martín Vizcarra se presentó el pasado martes 20 de octubre y conto con 27 firmas de integrantes de las bancadas de Unión por el Perú, Acción Popular, Frente Amplio y un congresista no agrupado.

El documento busca vacar al mandatario peruano por permanente incapacidad moral tras las denuncias en su contra sobre presuntos actos de corrupción durante su gestión como Gobernador Regional de Moquegua. La sesión virtual del Pleno de este viernes comenzara a las 11 de la mañana.

Sobre la moción de vacancia

La moción de vacancia presidencial tiene como fundamento el testimonio del nuevo aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción, quien declaró ante el fiscal Germán Juárez que la empresa Obrainsa hizo un pago ilícito de S/1 millón a Martín Vizcarra por la obra Lomas de Ilo cuando era gobernador regional de Moquegua en el 2013.

Ademas, el documento cita la declaración de tres nuevos aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía, quienes revelaron que el consorcio Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), e Incot pagaron S/1′300.000 al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional para obtener la buena pro de la construcción del Hospital Regional de Moquegua en el 2013.



El mandatario Martín Vizcarra ya afrontó una moción de vacancia presidencial en septiembre pasado, tras ser vinculado con la aparente contratación irregular del cantante Richard Cisneros, más conocido como 'Richard Swing', por el Ministerio de Cultura, aunque finalmente el Congreso de la República rechazó destituirlo.

