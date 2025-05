Más del 95 % de la población desaprueba a Dina Boluarte, según CPI: ¿cómo se explica esa cifra histórica de rechazo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La más reciente encuesta de CPI, presentada en exclusiva en RPP, revela que la presidenta de la república, Dina Boluarte, tiene 95.9 % de desaprobación ciudadana y solo 2.4 % de aprobación, lo cual representa cifras históricas de rechazo en el Perú para un jefe de Estado.

Al respecto, Omar Castro, gerente general de CPI, en diálogo con nuestro medio, explicó qué habría detrás de ese alto porcentaje de desaprobación a la mandataria, el cual, según dijo, ha ido profundizándose en los últimos meses.

"La presidenta, en esta oportunidad, tiene una aprobación de 2.4 %. Ese es un campo que hemos hecho en la última semana, hemos terminado el viernes 23 de mayo el campo, y lo que se está confirmando es realmente una tendencia a una desaprobación cada vez creciente de parte de la gestión de la presidenta", sostuvo.

En esa línea, resaltó que la mandataria -quien constantemente alude su condición de primera mujer en la historia de la república que ejerce el más alto cargo del Estado- es desaprobada mayoritariamente por la población femenina, con 96.5 %.

"Cuando ella asume el poder, había una expectativa mayor por parte de las mujeres respecto a lo que podía ser Dina Boluarte como la primera presidenta mujer del país. Cuando la expectativa es mayor, las caídas y las decepciones también lo son. Eso explicaría, de alguna manera, que las mujeres esperaban quizás de ella un comportamiento, una gestión totalmente diferente respecto a ellas y esto no ha sido así. Esto es, de alguna manera, el castigo a la gestión", explicó.

¿Qué otros factores habrían contribuido al elevado porcentaje de rechazo a Dina Boluarte?

"Todas las gestiones hacen cosas mal, pero esta gestión es muy mala comunicando"

Castro consideró que los últimos cuestionamientos al Ejecutivo respecto a la incapacidad de sus ministros para hacer una lucha efectiva contra la delincuencia han jugado un papel importante en su negativa percepción ciudadana.

"Además del desgaste del Gabinete anterior, del premier anterior. Los cuestionamientos que ha habido constantemente por parte de la prensa a ciertos sectores ministeriales en los cuales no se ha tomado acción inmediata, la creciente sensación de inseguridad por parte de la población y medidas que se han tomado y que no han tenido los resultados esperados", destacó.

Además, indicó que otro punto débil del Gobierno es su mala capacidad para comunicar a la ciudadanía, sobre todo al no responder a la prensa.

"Hay cosas que se hacen mal [...], todas las gestiones hacen cosas bien, mal, pero esta gestión no comunica tampoco. Es muy mala comunicando desde el inicio y ha tomado una decisión también de no comunicar, porque la presidenta no responde a los cuestionamientos de la prensa y no tiene la oportunidad tampoco de decir lo que se podría estar haciendo, considerado para ellos quizás de manera eficiente. Entonces, hay un alejamiento total de la población y una forma de comunicar pésima por parte de la gestión", señaló.

Por otro lado, enfatizó que la encuesta revela que la bancada percibida como "más ineficiente y corrupta" es Fuerza Popular.

"La pregunta es fuerte: cuál es para usted la bancada más ineficiente y corrupta. ¿Y por qué nosotros consignamos en la pregunta el término ‘corrupta’? Porque cuando hemos preguntado reiteradamente a la población ‘por qué descalifica al Congreso’, le hemos hecho esta pregunta [...] El principal atributo de descalificación al Congreso es la corrupción en más del 60 %. La población tiene en la mente la idea de que las bancadas responden a intereses particulares y que existe mucha corrupción en el Parlamento. Por eso va la pregunta directamente a esto", explicó.

"La respuesta es que el 37.8 % de la población piensa que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, es el partido más ineficiente y corrupto, más del doble que Perú Libre, que es el partido que ganó las elecciones. De ahí viene Alianza para el Progreso de César Acuña con 12 %. Entre los tres es más del 50 % del país que está opinando que son las tres bancadas más ineficientes y corruptas", indicó.

"En el caso del partido Alianza para el Progreso, quizás, el porqué de este resultado responde a que APP tiene muchos gobiernos locales, tiene regiones. Entonces, la gente ya está calificando de alguna manera no solo a la bancada, sino al partido que hay detrás. Y existe también una idea de la población de que es el partido de César Acuña el que está blindando, de alguna manera, a esta gestión de Dina Boluarte. Hay una especie de alianza o complicidad, como se quiera ver", puntualizó.