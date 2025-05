El 74.9 % de peruanos está en desacuerdo en la forma como los fiscales vienen haciendo su trabajo, según encuesta de CPI

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La última encuesta de CPI, presentada en exclusiva en RPP, da cuenta de que el 74.9 % de los peruanos está en desacuerdo con la función que realizan los fiscales del Ministerio Público vienen haciendo su trabajo.

De acuerdo con el estudio, dicha cifra se ubica en el 78.4 % en cuanto a Lima – Callao, mientras que llega al 72.9 % en el interior del país.

De otro lado, la encuesta señala que el 12.9 % de los ciudadanos está de acuerdo con la labor que realizan los fiscales frente a la ola delincuencial del país. La estadística se sitúa en 12.1 % en Lima – Callao y llega al 13.3 % en el interior del país.

Evaluación de la gestión de los fiscales del Ministerio Público. Fuente: CPI

Al ser consultados por qué razón están en desacuerdo con la función que realizan los fiscales frente a la ola delincuencial del país, el 36.4 % de los encuestados indicaron como motivo el hecho de que los fiscales, para ellos, son corruptos / reciben coimas, otro 29.3 % indicó que, para ellos, los fiscales dejan libres a los delincuentes / liberan a los delincuentes por dinero.

Asimismo, el 7.0 % de los encuestados consideró que los fiscales no realizan bien su trabajo / no hacen nada, en tanto que el 4.1 % dijo creer que no hay justicia / los culpables se benefician.

El 4.0 % de los entrevistados para el estudio indicó que los fiscales no investigan bien a los delincuentes y el 3.7 % sostuvo que los magistrados del Ministerio Público no cumplen las leyes / no las hacen cumplir / interpretan las leyes a su favor.

Por su parte, el 2.1 % de la ciudadanía cree que los fiscales no tienen mano dura / no hay sanciones drásticas, el 1.8 % indica que los fiscales solo buscan su beneficio, el 1.7 % que los fiscales son cómplices de los delincuentes / defienden a los delincuentes, en tanto que el 1.1 % de los encuestados considera que las investigaciones son lentas / los procesos no avanzan.

Ficha técnica

Universo investigado: población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años que residen en las zonas geográficas en las que se ha subdividido en el país.

Ámbito y cobertura geográfica de la estadística: 18 departamentos del Perú. 39 provincias en los 18 departamentos investigados, incluidas Lima y Callao. 115 distritos (40 distritos de Lima Metropolitana y 75 distritos en el interior del país).

Técnica de la encuesta: Encuesta presencial en los hogares muestreados

Nivel de confianza: 95.5 %

Nivel de representatividad de la población total investigada: 94.1 %

Fecha de campo: 15 al 23 de mayo de 2025