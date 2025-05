Encuesta CPI: el 64.3 % de peruanos considera que el Gobierno de Dina Boluarte es responsable del alto nivel delincuencial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una encuesta de CPI, presentada en exclusiva en RPP, reveló que el 64.3 % de los peruanos considera que el Gobierno de Dina Boluarte es el principal responsable del alto nivel de delincuencia que afecta actualmente al país.

El estudio, realizado a nivel nacional en zonas urbanas y rurales, señala que el 13.4 % de los encuestados responsabiliza al Congreso de la República por el deterioro de la seguridad ciudadana, mientras que el 3.0 % culpa a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, un 3.0 % de los encuestados achaca a los gobiernos anteriores; un 2.4 % a los fiscales de la Nación; un 1.0 % a la población; un 0.9 % a Keiko Fujimori; y un 1.4 % a todo el sistema político. Además, un 4.3 % no precisa una respuesta, y un 3.3 % considera que otros actores son responsables del alto nivel de delincuencia.

Evaluación de la gestión de los fiscales

Consultados sobre la labor de los fiscales en la lucha contra la delincuencia, el 74.9 % de los peruanos expresó estar en desacuerdo con el desempeño que vienen realizando los representantes del Ministerio Público, mientras que un 12.9 % aprobó su gestión. Un 12.2 % no precisó.

Entre quienes desaprueban el trabajo de los fiscales, un 36.4 % argumentó que "son corruptos/reciben coimas"; un 29.3 % señaló que "dejan libres a los delincuentes/liberan a los delincuentes por dinero", y un 7.0 % afirmó que "no realizan bien su trabajo/no hacen nada".

Otras razones esgrimidas incluyen: "no hay justicia/los culpables se benefician" (4.1 %); "no investigan bien a los delincuentes" (4.0 %); "no cumplen las leyes/no las hacen cumplir/interpretan las leyes a su favor" (3.7 %); "no tienen mano dura/no hay sanciones drásticas" (2.1 %); "solo buscan su beneficio" (1.8 %); "son cómplices de los delincuentes/defienden a los delincuentes" (1.7 %), y "las investigaciones son lentas/los procesos no avanzan" (1.1 %).

El estudio se realizó del 15 al 23 de mayo. Fuente: CPI

Ficha técnica

Universo investigado: población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años que residen en las zonas geográficas en las que se ha subdividido en el país.

Ámbito y cobertura geográfica de la estadística: 18 departamentos del Perú. 39 provincias en los 18 departamentos investigados, incluidas Lima y Callao. 115 distritos (40 distritos de Lima Metropolitana y 75 distritos en el interior del país).

Técnica de la encuesta: Encuesta presencial en los hogares muestreados

Nivel de confianza: 95.5 %

Nivel de representatividad de la población total investigada: 94.1 %

Fecha de campo: 15 al 23 de mayo de 2025