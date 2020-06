José Carlos Vera, director de gestión descentralizada del Minedu. | Fuente: RPP Noticias

El director de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, José Carlos Vera, informó que el 87% de las 125 mil solicitudes que fueron registradas en un proceso vía internet ya recibió una vacante asignada a un colegio público. De estas, precisó que 100 mil vacantes ya han sido aceptadas, mientras que 10 mil familias rechazaron la vacante asignada.

En entrevista con RPP Noticias, Vera explicó que entre los motivos de rechazo a estas vacantes se encuentran un posible acuerdo entre la familia y la escuela privada a la que pertenecían o que el colegio donde se les asignó la vacante no cumple con sus expectativas por temas de distancia o por alguna otra razón.

Asimismo, el representante del Minedu informó que el próximo 16 de junio se volverá a abrir la plataforma online para que un grupo menor de familia (16 mil aproximadamente) pendientes de recibir una vacante puedan aceptarla o rechazarla. Agregó que este proceso de asignación de vacantes durará hasta el 22 de junio.

Vera explicó que una vez que esta vacante sea asignada, los directores de los colegios van a hacer efectiva esta vacante en los registros del Minedu desde el 23 de junio. Tras esto, las familias recibirán una comunicación telefónica en la que le informarán los detalles de la fecha exacta del inicio de clases, que podría ser la última semana de junio.

Pese a esto, el funcionario recomendó a las familias que no esperen a esta llamada telefónica para que sus hijos empiecen a recibir las clases escolares y recordó que la plataforma Aprendo en Casa ya se encuentra disponible. En ese sentido, sugirió que se sumen a este proceso y que vayan registrando los aprendizajes para luego poder presentarlos a sus profesores.

Finalmente, señaló que las familias que no pudieron aceptar o rechazar la vacante en la primera fecha, el sistema lo aceptó de manera automática. En caso de aquellas que quieren rechazarla, deben comunicarse con las Ugeles para que puedan plantear esta situación. No obstante, aclaró que esto no aplica para solicitar un cambio de colegio.