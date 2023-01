La titular del Midagri pidió que no se genere especulación de precios porque el abastecimiento de alimentos "está garantizado" | Fuente: Andina

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre la situación del bloqueo de carreteras en diversas regiones por parte de manifestantes y su relación con un eventual desabastecimiento de alimentos en las ciudades.

Al respecto, negó que haya tal desabastecimiento e indicó que su sector está articulando medidas con el Ministerio del Interior (Mininter) y Ministerio de Defensa (Mindef) para que los referidos bloqueos no se mantengan por más de un día.

"Tenemos por función asegurar que los alimentos lleguen no solamente a Lima, lo cual, en este momento, puedo asegurar que hay un abastecimiento, por lo menos, para 5 días (...) En las regiones, todavía no hay desabastecimiento y esperemos que no lo haya. Se está trabajando con el Mindef y el Mininter para que los bloqueos no puedan durar más de 24 horas para que no se perjudique el abastecimiento de los productos", explicó.

Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a abstenerse de prácticas especulativas.

"Quiero hacer un llamado a los comerciantes para que, en estos momentos, que hay abastecimiento, no generemos especulación con subidas de precios que se han registrado en algunos casos", sotuvo.

Asimismo, refirió que ya hay productos con los que se está especulando en algunos mercados minoristas.

"El producto que más se ha especulado es la papa, que es el mayor producto que consumimos; pero también la cebolla, la zanahoria, los tomates. La semana pasada, hemos podido apreciar una baja de precios. Como en el pollo, también ha habido una baja y es accesible a la población", explicó.

La titular del Midagri también hizo un llamado a la tranquilidad para no "salir corriendo" a comprar alimentos cuya llegada está garantizada.

"Los alimentos están garantizados. Llamo a la población a la tranquilidad. No vaya a especularse ni la población salga corriendo a comprar alimentos, útiles de aseo como pasó en la pandemia. Mantengamos la calma, la tranquilidad, el Midagri está haciendo todo lo posible por asegurar el abastecimiento de alimentos", aseguró.





"No son reclamos agrarios"

Por otro lado, la ministra Paredes señaló que las demandas de los gremios de comerciantes y campesinos que están participando en las movilizaciones no son relacionados al agro, sino, netamente, de carácter político.

"En las marchas, si bien es cierto, también están participando agricultores en algunos casos, muy pocos, pero no son reclamos agrarios ni de otros sectores. Debemos tener claro que, esta violencia en la que se están haciendo pedidos realmente políticos, no puede quedar como base para que con violencia se logren requerimientos políticos", advirtió.

Asimismo, resaltó que el sector agrario ha sido "muy golpeado" en los últimos gobiernos.

“El agro tiene muchas demandas insatisfechas que vienen de décadas, no solo del Gobierno anterior, el cual sí tuvo más brechas marcadas. Fueron 4 procesos fallidos de compra de urea. En el cuarto, me tocó asumir en mi gestión (…) había una ligera posibilidad de que se pueda concretar. Sin embargo, el proceso se canceló", precisó.

A su vez, indicó que su sector ya está gestionando el diálogo con los gremios de comerciantes para conocer sus demandas y darles pronta atención.

"Ya estamos coordinando con los alcaldes provinciales y distritales porque, la mayoría de mercados, dependen de los gobiernos locales. Estamos coordinando para que se empiece el diálogo con los comerciantes y desistir de esta situación", sostuvo.