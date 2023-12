Mincul: "La mayoría de operadores de turismo está de acuerdo" con nueva forma de venta de boletos a Machu Picchu

Gobierno La ministra de Cultura indicó que esperará la respuesta del Poder Judicial ante la demanda de amparo presentada por el sindicato de la DDC Cusco

La titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Leslie Urteaga, se pronunció en torno al paro de 24 horas que diversas organizaciones del Cusco han convocado para este sábado, en rechazo a la nueva modalidad de venta de boletos para ingresar al Santuario de Machu Picchu.

Como se sabe, a través de un contrato directo, el Mincul seleccionó a la empresa Joinnus S.A.C. -el pasado 4 de agosto-, como proveedora del servicio de implementación de una plataforma virtual para la venta de entradas a dicho monumento histórico.

Al respecto, la titular del Mincul indicó que la mayoría de organizaciones formales vinculadas al turismo "está de acuerdo" con dicha modalidad que entrará en funcionamiento a partir del próximo año.

“Desde hace unas semanas, en el entendido de mejorar el servicio es que venimos conversando, dialogando con múltiples actores, tanto en Cusco como en Machu Picchu. Tanto el Frente de Defensa, las asociaciones de restaurantes de Machu Picchu, de hoteles (…) Hemos tenido reuniones bastante cercanas recogiendo varias necesidades, no solo la mejora del servicio que brinda el Mincul, sino otras expectativas", sostuvo en La Rotativa del Aire.

"La mayoría de operadores de turismo formales con los que hemos conversado están de acuerdo. Hemos hecho un acercamiento para que conozcan mejor la plataforma, hemos tenido sugerencias, nos han solicitado unos días, nosotros hemos coincidido porque hay que hacer unas mejoras en las funcionalidades", agregó.

"Esperaremos que el órgano competente defina la acción de amparo"

Respecto a las organizaciones que mantienen su oposición al proyecto, Urteaga Peña señaló que se trataba de "grupos reducidos de personas" que "no tienen toda la información y que podrían mantener algunas dudas".

"Con ellas, hemos intentado hablar, mantenemos las puertas abiertas al diálogo, pero también con respeto, tolerancia y la información para no tergiversar", señaló.

"Una de las frases que se mantiene es que la ministra otorga de manera directa un contrato (y) eso no es así. En el Perú, existe la ley de contrataciones y, sobre esa base, es que se ha hecho una contratación a una empresa peruana que ha competido con otra y que, en la atención del menor porcentaje, del menor costo, ha sido beneficiada con este contrato por un tiempo determinado", precisó.

Sobre el contrato, la ministra indicó que "tiene una vigencia" determinada y que no "les estamos dando la administración o la gestión del monumento" a la referida empresa privada.

No obstante, el último lunes, diversas organizaciones civiles de Cusco presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto la adjudicación del contrato a Joinnus S.A.C. Ante ello, Leslie Urteaga dijo que esperarán la respuesta del órgano competente frente a dicho recurso.

"El sindicato ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial y, ante ello, yo diría que si han presentado (ese recurso), entonces esperemos que sea el ente competente el que defina su acción de amparo", resaltó.

"Respetamos las marchas pacíficas, las protestas, pero no entendemos cuál es el derecho laboral que se les vulneraría al haber tomado la decisión, como sede central y como ente rector, de la protección del patrimonio y de la administración de los recursos culturales al pasar de una plataforma que no funciona. No es novedad que no funcione la página web (de la DDC Cusco), que ya venía siendo objetada desde los últimos años", agregó.

Organizaciones cuestionan el proceso de adjudicación a empresa privada

RPP pudo identificar algunas de las organizaciones que se han pronunciado criticando el proceso de adjudicación a Joinnus S.A.C. o cuestionando las intenciones del Mincul respecto a la nueva modalidad.

El Sindicato de Trabajadores CAS de la DDC Cusco, a través de un pronunciamiento, calificó de "traición a los intereses de Cusco" la tercerización "de la venta de boletos turísticos para el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu y las rutas del Camino Inca".

"Consideramos que la licitación y tercerización (...) se llevó a cabo de manera arbitraria, sin consulta ni socialización a la DDC Cusco y a la sociedad cusqueña", indicaron.

Además, expresaron sus "sospechas" respecto al proceso de selección de la empresa ganadora. Ellos indican que "en relación con las propuestas económicas de Teletiket y Joinnus, las únicas que presentaron propuestas (...), existe una gran diferencia tanto en el alquiler de la plataforma virtual como en el porcentaje de comisión por boleto vendido".

Asimismo, el Comité Consultivo Regional de Turismo de Cusco (CCRT Cusco), el pasado 16 de diciembre, emitió un pronunciamiento en el que rechazaron "las afirmaciones realizadas por el Mincul en relación al consentimiento social y aceptación de la nueva plataforma para la venta de ingresos a la Llaqta de Machu Picchu".

"Exhortamos al Mincul a socializar (...) de forma adecuada, transparente y documentada detalles referidos al proceso de adjudicación, empresas que participaron en el proceso, características del contrato y toda aquella prueba que permita la transparencia en el proceso; documentación que debe ser fedateada y remitida a través del Gercetur de forma oficial conforme a la ley de transparencia", indica el comunicado.

Por su parte, la Asociación Peruana de Empresarios del Turismo de Cusco (Apemtur Cusco), la Asociación Regional de Agencias de Turismo de Cusco (Aratur), la Cámara Nacional de Transporte Turístico del Perú (Canttur Perú), entre otras, emitieron una carta abierta dirigida a la presidenta Dina Boluarte en la que expresaron sus críticas respecto a la nueva plataforma.

"Los términos y condiciones de esta plataforma no concuerdan con los instrumentos de gestión del monumento. No existe la diferenciación de venta de boletos a la Llaqta y Camino Inca. La nula socialización de la plataforma con los usuarios finales. Poca voluntad de esclarecimiento de los funcionarios de Mincul a las interrogantes realizadas por los empresarios asistentes, ni claridad en los términos y condiciones del uso de la plataforma (...) Evidenciamos un sistema improvisado e incompleto que genera dudas respecto a su funcionamiento y transparencia", señalaron al respecto.

Cabe resaltar que, el día de ayer, la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Región Cusco declararon persona no grata a la ministra de Cultura y rechazaron la tercerización de la venta de boletos turísticos a Machu Picchu.

"Esta tercerización es solo el inicio de todo un proceso entreguista (...) Demandamos que la venta de boletos (...) se realice mejorando el sistema virtual por la Dirección de Cultura de Cusco conforme se viene desarrollando actualmente", indicaron en un pronunciamiento.

Mincul se pronuncia sobre presunta intimidación para acatar paro en Cusco

A través de un comunicado, el Mincul señaló que "al tomar conocimiento que pobladores del distrito de Machupicchu (...) estarían siendo intimidados por personas que actuarían al margen de la ley con el objetivo de obligarlos a paralizar sus actividades comerciales, económicas y turísticas", invocaron a la población a que denuncie ante las autoridades "toda situación de intimidación o coacción a efecto de que se tome de inmediato las medidas que correspondan".

"Recordamos que en virtud del Decreto Legislativo N° 1589 (...) quienes atenten contra la propiedad pública y privada, y colaboren en actos que entorpezcan o causen graves daños a las infraestructuras del país, entre las que se encuentran el bloqueo de carreteras o de las líneas de tren, incurren en un delito sancionado con pena de cárcel de hasta 15 años", informaron.