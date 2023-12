Mincul respaldó venta de boletos a Machu Picchu a través de plataforma privada: ¿por qué hay oposición a la medida?

Gobierno La ministra de Cultura indicó que la venta de boletos a través de la plataforma privada iniciará el 2024

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, en diálogo con RPP, se pronunció sobre las protestas de diversos sectores vinculados al turismo respecto a la venta virtual de boletos al Santuario de Machu Picchu a través de una plataforma gestionada por la empresa Joinnus.

Como se sabe, el Ministerio de Cultura (Mincul) había anunciado que dichos boletos serían vendidos a través de la página tuboleto.cultura.pe desde hoy, 20 de diciembre. No obstante, Urteaga Peña anunció que se aplazaría algunos días y que iniciaría desde el 2024.

"Hemos tomado la decisión de tener esta plataforma para el 2024 y que se puedan conseguir los boletos ahí, también continuar con esa venta, pero en este momento la venta presencial se hace a través de la página web del Mincul en Cusco", sostuvo.

"A raíz de las reuniones que hemos tenido en los días anteriores, hemos tomado la decisión de que los operadores y los potenciales usuarios necesitan tener una familiaridad con el sistema (…) Los próximos días ya estamos saliendo para la venta del 2024 a través de la web", agregó.

No obstante, indicó que el alquiler de la plataforma a una empresa privada no significa la "privatización" del sitio arqueológico, y respaldó la decisión de utilizar el referido mecanismo de venta desde el próximo año.

"La idea es mejorar la gestión cultural, la administración. De ninguna manera privatizar la administración ni la gestión de nuestro principal sitio turístico y cultural del país”, indicó.

“La propuesta que tenemos desde hace algunas semanas (…) es tener una sola plataforma, un solo lugar, donde toda la oferta cultural, turística, de nuestro país que administra el Mincul, sean museos y sitios arqueológicos, pueda estar dispuesta a visitantes nacionales y extranjeros, y se conozca no solo el precio de las entradas sino lo importante, que es conocer la investigación de lo que se tiene hasta ahora, la información que se puede encontrar en estos lugares, con una medida transparente, objetiva, porque aquí debemos dar los gestos para mejorar el sistema", aseveró.

¿Por qué se tomó la decisión de utilizar una plataforma gestionada por una empresa privada?

Según la ministra de Cultura, su sector optó por la venta de boletos a través de la referida plataforma debido a las deficiencias que presenta la web de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco).

"Recordemos que la DDC Cusco tiene a cargo una página web que ha venido trabajándose durante los últimos 10 años. Lamentablemente, no ha tenido un fortalecimiento informático, no hay servidores que puedan soportar y asegurar la buena gestión de esta página web. No tenemos un equipo de la dirección de cultura que mejore el tema de las redes (…), me refiero al soporte técnico, a mejorar los servidores, a tener la seguridad de que la página no caiga y que mantenga información que es bastante sensible", explicó.

"En esta gestión se tomó la decisión de alquilar una plataforma de sistema de venta de tickets. En el país hay empresas reducidas, pero existen. Se hizo a través de la ley de contrataciones (…) Esto ha sido dentro del marco de la ley (…), se llama contratación directa, pero no significa que el Mincul va a tocarle la puerta a una empresa y le da el contrato, significa que hay una evaluación", agregó.

En ese sentido, Urteaga Peña resaltó que la decisión "de tener una plataforma alquilada a una empresa" se estuvo trabajando desde hace varios meses, y que el Mincul es el que "pone las reglas, regula y administra" ese sistema.

"Queremos que poco a poco se pueda dar cuenta la población de que el mejor sistema es el que nos da información, nos permite tener el control, saber exactamente los circuitos", anotó.

¿Por qué hay oposición a la medida?

Desde hace varias semanas, diversos sectores de la región -como el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu (Fredim) o la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu (UGM)- han manifestado su oposición a esta nueva modalidad de venta de boletos, por lo que han llevado a cabo diversas movilizaciones y plantones.

Entre los argumentos para oponerse a la medida resalta el rechazo a lo que consideran el inicio de la privatización del sitio arqueológico, con lo que la economía local, que depende de la afluencia turística, se vería debilitada, según señalan. Además consideran que se perderían diversos puestos de trabajo.

Asimismo, cuestionan lo que estipula el contrato con Joinnus que implicaría una comisión de 3.3% + IGV por cada boleto vendido, lo cual consideran excesivo.

Respecto a la mejora del sistema de venta de boletos que arguye el Mincul para alquilar la plataforma, el alcalde del distrito de Machupicchu, Elvis La Torre, indicó que la entidad que genera las largas filas de turistas a la espera de comprar boletos de ingreso a Machupicchu es el propio ministerio.

"El único que está incumpliendo, por eso nuestra molestia, es el Ministerio de Cultura porque se ha comprometido a poner cinco ventanillas para atención del público diario. Sin embargo, cada vez que hemos ido con fiscalización, solo atienden dos. Es claro que cultura es quien se equivoca y están poniendo como excusa el tema de las colas. Se maltrata al turista, pero son ellos los que no están dando todas las posibilidades”, afirmó.

Por su parte, los trabajadores de la DDC Cusco presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial alegando que no fueron informados sobre el cambio de venta de boletos a través de la nueva plataforma y cuestionando el proceso de contratación directa por el cual se eligió a la empresa prestadora del servicio.

Al respecto, Leslie Urteaga lamentó los enfrentamientos entre quienes forman parte de "la misma familia del Ministerio de Cultura", y dijo que quería "escuchar" los derechos laborales que se estarían vulnerando con la medida.

"Me gustaría escuchar cuáles son los derechos laborales que estaríamos vulnerando al pasar de una plataforma que no funciona, que no ha tenido reforzamiento últimamente, que no tiene servidores que lo respalden a una que es temporal", recalcó.

No obstante, el Mincul, a través de un comunicado publicado ayer, anunció que la DDC Cusco entrará a un "proceso de reorganización administrativa, con la finalidad de transparentar sus procesos y brindar mejores servicios a los ciudadanos".