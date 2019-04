La ministra anunció que investigará a los responsables políticos de la inclusión del enlace con contenido sexual en los textos escolares. | Fuente: Ministerio de Educación

La ministra de Educación, Flor Pablo, anunció este martes que se separó de su sector a dos personas consideradas responsables por la publicación de un link a una web con contenido sexual explícito en un texto escolar y se dispuso el retiro de esa página del libro.

En declaraciones a la prensa, la ministra comentó que hubo personas que tuvieron la intencionalidad de alterar y poner un contenido que no está permitido para menores de edad, por lo que deben asumir su responsabilidad. Agregó que habrá investigaciones para determinar responsables en la decisión técnica y política.

“Este no es un tema menor, aquí hubo una intencionalidad de poner un contenido que no está permitido para los niños menores. La responsabilidad, los que son responsables han sido retirados y se va a iniciar el proceso de investigación y toda la línea de decisión, no solo técnica sino también política, tienen que asumir la responsabilidad de la elaboración de estos textos”, comentó.

Retiro de página

Precisó también que como los libros ya fueron distribuidos, lo que debe hacerse es retirar la página con el enlace de los textos de tercero de secundaria. Agregó que ya hubo comunicación con los encargados a nivel nacional para que se evite que los menores tengan acceso a este contenido.

“Efectivamente los materiales están en todas las escuelas del país en este momento y ya hemos dispuesto medidas para poder hacer el retiro el retiro de ese link en la página web. Esa es una medida y la otra medida es la instrucción a todos los docentes del tercer año de secundaria que trabajan con esos materiales, para que los niños, los adolescentes en este caso, no puedan acceder a esta información”.

Permanencia en el Gabinete

Respecto del pedido de su salida del Gabinete por esta situación, la ministra comentó que ella ha encontrado un error y lo ha resuelto. Dijo también que ella se encontró con este problema que se dio en la gestión anterior.

"Esto viene de la gestión anterior, cuando no hubo control de calidad, o se hizo de manera ligera. Nosotros sí vamos a hacer ese control; no hay que exacerbar más los ánimos", recalcó.