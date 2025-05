Titular del Ministerio de Cultura reconoce que minería ilegal opera en zona de las Líneas de Nasca, pero justifica recorte de área protegida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último miércoles, en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, se oficializó la resolución viceministerial del Ministerio de Cultura (Mincul) que dispone la modificación del polígono de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, ubicada en las provincias de Ica, Nasca, Palpa y Lucanas, de 5633.47 kilómetros cuadrados, con un perímetro de 297116.50 metros, a 3235.94 kilómetros cuadrados y un perímetro de 249959.25 metros. Es decir, una reducción aproximada de 2 400 kilómetros cuadrados.

Según indica el documento, la propuesta de modificación fue iniciativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica que señaló que "la delimitación propuesta no implica perder las características que contiene una reserva arqueológica". Esto fue avalado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Mincul.

Al respecto, el último viernes, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se refirió al recorte en la cuarta sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, llevada a cabo en Ica.

"La reserva arqueológica delimitada en el 2004 tenía una extensión aproximada de 5 600 kilómetros cuadrados, y luego de recabar información y realizar sesudos estudios por más de 20 años, estamos sincerando la información y se determinó que son aproximadamente 3 200 kilómetros cuadrados los que corresponden a la reserva arqueológica", indicó.

“Esta actualización responde a la necesidad de reflejar de manera más precisa la relación entre los geoglifos y las características físicas registradas en la zona, asegurando su protección y preservación”, añadió.

No obstante, lo dispuesto por el sector ha generado las críticas de un amplio sector de la opinión pública, debido a que la zona circundante a las Líneas de Nasca viene siendo amenazada por la minería ilegal desde hace varios años. Incluso, esto fue advertido por el propio Mincul en septiembre del año pasado, cuando señaló que la referida zona arqueológica era la más afectada por dicha economía fuera de la ley.

“Ahora, lo ilegal, que es aquello que está fuera de la ley, obviamente no repara en la fragilidad del bien arqueológico prehispánico. Es por esta razón que no se puede 'regularizar' acciones que hubieran destruido el patrimonio cultural y para ello el área de Defensa del Mincul, procede con las acciones sancionadoras”, indicó el sector al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en aquella ocasión.

"Lamentablemente, el tema de la minería informal es una actividad que está presente en esta zona"

En diálogo con RPP, el ministro Fabricio Valencia reconoció nuevamente que la minería informal está presente en la zona protegida. No obstante, justificó el recorte alegando que el área arqueológica era más grande que el departamento de Tumbes.

"Lamentablemente, el tema de la minería informal es una actividad que está presente en esta zona, pero la medida que hemos tomado no significa que se potencie ni que la probabilidad de que alguna afectación por minería informal aumente. Eso no va a pasar", indicó.

"En el año 2004, el entonces Instituto Nacional de Cultura determinó que el área de reserva arqueológica de las Líneas de Nazca tenía un área aproximada de 5 600 km. cuadrados. Para tener un elemento comparativo, el tamaño del departamento de Tumbes es un aproximado de 4600 km². Valga decir, esta reserva, como estaba planteada originalmente, era más grande que el departamento de Tumbes", sostuvo.

En esa línea, resaltó también que la decisión se había tomado considerando "diferentes estudios arqueológicos, a lo largo de más de 20 años", con lo que se había "podido determinar, a ciencia cierta, que la extensión de este polígono, es más pequeño". "Es un promedio de 3 200 km²", señaló.

"Esta reducción está basada en más de 20 años de estudios arqueológicos. Debo precisar y ser enfático en referir que el área inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad y el área de amortiguamiento no ha sido afectada. Es decir, el área que ha sido inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad y zona de amortiguamiento está dentro del polígono de los 3 200 kilómetros, que sigue siendo reserva arqueológica", añadió.

Ministro de Cultura: "Esta reducción está basada en más de 20 años de estudios arqueológicos"Fuente: Andina

Ministro de Cultura admite que es "bastante difícil" tomar acciones de vigilancia en la zona

El ministro de Cultura indicó también que "cualquier acción que se quiera hacer dentro del área del polígono tendrá que seguir los procedimientos regulados en el reglamento de intervenciones arqueológicas". Sin embargo, consultado sobre el tipo de minería que se hacía en la zona y sobre las medidas de protección que su sector había previsto con esta modificación, el ministro dijo no tener "información exacta" sobre lo primero y que era "bastante difícil" tomar acciones de vigilancia en una zona tan extensa.

"Hay algunos yacimientos [mineros], no tengo la información exacta de qué tipo de mineral hay ahí, eso lo tiene el Ministerio de Energía y Minas, pero nosotros, puntualmente, nos abocamos a la protección del patrimonio cultural", sostuvo.

"La condición jurídica de los 3200 km cuadrados que tenemos no ha variado, es exactamente la misma de hace más de 20 años. Lo que sí nosotros, desde hace algún tiempo, ya estamos tomando medidas en lo que es la lucha contra la minería informal, pero justamente tomar acciones de monitoreo, de vigilancia en un área que es más grande que el departamento de Tumbes es bastante difícil", enfatizó.

Además, el titular del Mincul sostuvo que "pensar, por ejemplo, en poner un muro perimétrico a un área tan extensa, en este momento, no es posible realizar".

"En Nasca, este caso de extensión geográfica es gigantesca. Ahora, la reserva arqueológica de 3 200 km cuadrados igual es un área gigantesca. Como elemento comparativo tomemos el departamento de Tumbes, que tiene un promedio de 4 500 km cuadrados en promedio [...] El área que se ha delimitado no afecta para nada, ni el área inscrita como patrimonio de la humanidad ni el área de amortiguamiento de la misma", reafirmó.

¿Quiénes salen beneficiados con esta medida?

Aunque el propio ministro de Cultura reconoce que el área de las Líneas de Nasca tiene presencia de la minería informal, lo cierto es que esta zona ha sido un territorio requerido por mineros que están en proceso de formalización en el Reinfo, desde hace varios años.

De hecho, este fue un tema abordado en la II Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que se llevó a cabo en la provincia de Nasca, el 8 de marzo de este año.

En dicha sesión, el representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de la región Ica, José Antonio Sulla, ya reconocía que muchos mineros informales operaban dentro de la zona arqueológica de los Geoglifos y Líneas de Nasca.

"Muchos de los mineros inclusive ahorita estamos dentro de esa poligonal, muchos mineros vienen también con esa queja, esa preocupación de que estamos dentro del polígono y, por lo tanto, dicen 'ingeniero, no me voy a poder formalizar, voy a tener problemas en mi proceso, tengo que contratar todavía un arqueólogo para que me haga un PMA, un PEA, y no es gratis'. Por eso, quisiera que el presidente de la comisión (congresista Paul Gutiérrez) y el representante del Minem puedan resolver esa problemática", indicó.

"Sé que en esa poligonal hay zonas nucleares, donde hay zonas donde no se puede trabajar por nada del mundo. Eso sí, nosotros como mineros y como autoridades respetamos, esos lugares tienen que ser intangibles. Pero hay zonas liberadas, zonas donde no hay vestigios, donde el minero pueda trabajar tranquilamente [...]. Eso quisiera llegarlo al presidente y a los representantes del Minem para que puedan regular y ayudarnos con eso para que, en coordinación con el Mincul, terminar esa problemática que tenemos años. Yo sé que muchos me apoyarán porque con ese problema no se pueden formalizar", agregó.

Esto fue respaldado por el past presidente de la Cámara de Comercio de Nasca, Max Benavides Carpio, quien indicó que el problema de Nasca era el Ministerio de Cultura y que solo el 20 % del area de las Líneas de Nasca era arqueológico.

"Los tildan de informales a ustedes, pero realmente el gran informal es el Estado. El Estado creó una poligonal arqueológica sin sustento técnico legal ni consulta previa de los pueblos y nos encerró en 5 600 kilómetros cuadrados. Desde el año 93 en que fue creada esta poligonal, el Mincul no ha saneado un solo sitio arqueológico. Entonces, el Mincul no sabe qué es arqueológico y qué no es arqueológico [...]. Mientras tanto, yo como Mincul me cierro, me siento, les pido su PEA y después se los reviso y se los rechazo o se los apruebo según me convenga, después de uno, tres, cinco, diez años de hacer esos famosos PEA. Ese es el problema de Nasca: el Mincul, que nadie quiere abordar. Esa poligonal debería ser reemplazada por un sistema moderno, de catastro de sitios arqueológicos", indicó.

"Solo el 20 % de ese territorio es arqueológico, hablamos de unos mil kilómetros cuadrados. Pero el Mincul ha decidido que sean 5 634, porque ahí está el negocio de la poligonal. La poligonal no es para proteger el patrimonio, la poligonal es un negocio de PEAs que el que puede pagar los paga y el que no puede pagar mira. Ese es el problema, el desafío que le toca resolver a Nasca", resaltó.

Por su parte, Celso Cajachagua, presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), en declaraciones recogidas por el diario Correo en aquella ocasión, indicó que era necesario poner límites geográficos reales a las zonas declaradas intangibles para que los mineros artesanales puedan concretar su formalización.

"El 3 de abril del año pasado salió una norma, faltaba la zonificación y aquí en Nasca ya hay agricultura autorizada, casas autorizadas, carretera autorizada y en ese norte se habla de minería y en minería estamos pidiendo de que haya reuniones, hay que reconocer al gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, que nos está apoyando a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, pero ahora sale una norma de Cultura. Toda la Poligonal de Nasca son 5 540 kilómetros cuadrados, ¿es arqueológico todo? Entonces, Cusco no tendría ninguna edificación, no habría nada porque son restos históricos. Todo se debe hacer en función a la verdad”, aseveró.