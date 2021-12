Ministra Betssy Chávez: No se puede aislar a Perú de lo que sucede en el resto de Latinoamérica

La ministra sostuvo que no se puede impedir el tránsito por nuestro país a alguien por su forma de pensar. | Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, consideró que no se puede aislar al país de lo que sucede en el resto de Latinoamérica, tras el comunicado que emitió un grupo de cancilleres y excancilleres alertando sobre una amenaza a la soberanía del país por una actividad anunciada por el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Según precisó, se debe respetar que las personas que no estén privadas de su libertad puedan transitar por nuestro país más allá de la ideología que tengan. Agregó que mientras no vulneren los bienes jurídicos que el país protege, no se les puede prohibir ingresar a nuestro territorio.

“Si viene una persona, nacional o extranjera y vulnera estos bienes jurídicos, nosotros tenemos que reaccionar como Estado, pero si es una persona que porque no piensa igual que yo voy a reprimirla, no puedo compartir ese pensamiento, soy una mujer de derecho ante todo”, dijo.

“Hay una serie de corrientes ideológicas que van por el mundo, entonces es un poco complejo que tratemos de aislar a Perú de lo que sucede en el resto de Latinoamérica”, añadió al dominical Panorama.

Sobre salida al mar para Bolivia

Al ser consultada sobre si se debía otorgar a Bolivia una salida soberana al mar por nuestro territorio, la ministra sostuvo que ese tema no se ha puesto en discusión dentro el Consejo de Ministros. Sin embargo, dijo que se podría someter a debate, aunque no con esa denominación.

“No hemos discutido en el Consejo de ministros un tema en específico. Yo estoy de acuerdo con que debemos de hermanarnos entre los diferentes países con los que tenemos frontera”, sostuvo.

“No creo que el término sea la salida soberana, creo que el tema podría discutirse en el Consejo de Ministros, pero no en específico con esa denominación”, agregó.

Pronunciamiento de excancilleres



El documento al que la ministra se refiere fue difundido el viernes y en el mismo, los excancilleres y vicecancilleres alertan sobre "una clara amaneza" a la "soberanía, independencia y seguridad nacional" que viene desde el exterior por una actividad anunciada por el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

El comunicado lleva la firma de los excancilleres Allan Wagner Tizón, José Antonio García Belaúnde y Ricardo Luna Mendoza, así como de ocho exviceministros de Relaciones Exteriores: Alfonso Rivero Monsalve, Hugo Palma Valderrama, Alejandro Gordillo Fernández, Eduardo Ponce Vivanco, Jorge Voto Bernales Gatica, José Antonio Arrospide del Busto, Fernando Rojas Samanez y Hugo de Zela martínez.

En el documento los firmantes señalan que el 20 y 21 de este mes, se realizará en el Cusco una una reunión de Runasur convocada por Evo Morales, de quien afirman "se propone desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una "nación aymara" como extensión territorial boliviana".

Los exembajadores indican que Morales ha sido explícito "en su desafiante convocatoria", pues en el decálogo de Runasur llama a fundar una "América Plurinacional" y señala que sus actores "serán pueblos indigenas, obreros, profesores, campesinos y académicos escogidos con la misión de capturar el poder".

Este domingo se anunció que el encuentro había sido cancelado. Sin embargo, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, indicó que se encuentra en evaluación y que “todo sigue como antes” a la espera del expresidente boliviano.

