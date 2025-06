Ministro de Cultura: “No es la primera vez que se redelimita un polígono arqueológico”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, afirmó que no es la primera vez que se redelimita un polígono arqueológico, en referencia a la modificación del plano perimétrico de la reserva de las Líneas y Geoglifos de Nasca, cuya área ha sido reducida de 5633.47 kilómetros cuadrados a 3235.93.

En conferencia de prensa del Consejo de Ministros explicó que cuentan con estudios y trabajos arqueológicos que han sido recabados por más de 20 años y que avalan la reciente actualización de la extensión de la reserva-

"Cuando se elaboró el polígono original, en el año 2004, no se tenía la información que ahora se tiene”, señaló Valencia Gibaja.

“Algunas personas refieren que no se debe redelimitar y que esto no se ha hecho [antes]. Les comunico que tenemos varios casos, por ejemplo, en Canto Grande, Huaca Palao, Mangomarca, Armatambo y Huaycán de Pariachi. No es la primera vez que se redelimita un polígono arqueológico”, manifestó.

Asimismo, aseveró que esta modificación no ha afectado el área inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad ni su zona de amortiguamiento, reconocidos por la Unesco.

“Si eso hubiese sucedido habríamos cometido una infracción tomando en cuenta que el Estado peruano suscribió la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y si nosotros, como Ministerio de Cultura, quisiéramos disminuir el área considerada patrimonio cultural de la humanidad requeriríamos indispensablemente la venia de la Unesco”; mencionó.

Fabricio Valencia informó, además, que su cartera propondrá al Ejecutivo la creación de la unidad ejecutora Nasca, entidad que tendrá como fin “gestionar toda la labor de conservación” que requiere este importante sitio arqueológico.

"Tenemos todo el sustento técnico"

Por otro lado, se pronunció sobre la moción de interpelación que alista la bancada de Acción Popular para que explique ante el pleno del Congreso por el “riesgo al patrimonio” como consecuencia de la reducción del área de reserva de las Líneas de Nasca.

“Nosotros somos muy respetuosos de las funciones congresales, vamos a remitir toda la documentación sobre las Líneas de Nasca al Congreso y asistiremos gustosamente a cuantas convocatorias nos hagan, tenemos todo el sustento técnico", apuntó.