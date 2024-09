Mincul se reunió con Ruth Shady y coordinó "acciones inmediatas" tras amenazas de traficantes de terrenos en Caral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se reunió con la doctora Ruth Shady, directora de la Unidad Ejecutora 003-Zona Arqueológica Caral, a fin de tratar las acciones para reforzar la seguridad de los servidores en el ejercicio de sus funciones, así como la preservación de Caral, luego de las amenazas que ha recibido por parte de traficantes de terrenos.

Tras la reunión el titular del Ministerio de Cultura resaltó la importancia del trabajo que realiza la doctora Shady con el cuidado, preservación y puesta en valor de la zona Arqueológica de Caral y le brindó el respaldo de su cartera ante las amenazas que vienen recibiendo.

“Estamos tomando conocimiento de las necesidades del sector y el patrimonio, para tomar acciones y prioridades (…) Desde el Ministerio de Cultura, le brindamos nuestro apoyo y respaldo ante las amenazas que ha recibido. Tomaremos acciones inmediatas, con el apoyo de los diferentes sectores del Estado, para buscar una solución al más alto nivel. Nuestra prioridad es darle solución a este tema”, indicó el ministro Valencia.

Conversaron también sobre la problemática que existe en la Unidad Ejecutora que dirige y quedaron en trabajar en algunas prioridades como la revisión de su presupuesto, reforzar la seguridad en la Zona Arqueológica de Caral, entre otros temas en favor del Patrimonio de la Humanidad.

Amenazas

La doctora Ruth Shady denunció que ha recibido amenazas de muerte y hostigamientos por parte de traficantes de terrenos a las personas que trabajan con ella en este centro arqueológico desde hace 30 años, algunos de los cuales han renunciado por esta situación de inseguridad.

Según precisó la seguridad policial que tenía Caral ha ido desapareciendo en las últimas semanas y los traficantes de tierras pretenden apoderarse de todo el patrimonio cultural, así como de los terrenos que están en la zona arqueológica.

"Les hemos explicado a las autoridades, pero no le dan importancia. Creerán que es una invención mía, pero no lo es", declaró Shady al diario El Comercio. Asimismo, dijo que los traficantes “han contratado sicarios” para perpetrar las invasiones y que por ese motivo varios arqueólogos presentaron su renuncia para no seguir trabajando en Caral.

La ciudad sagrada de Caral, de 66 hectáreas, está ubicada dentro de una zona nuclear de 626 hectáreas, en la provincia de Barranca, y tiene una zona de amortiguamiento de 14 620 hectáreas que limitan con la cadena de cerros que demarcan la cuenca de Supe.