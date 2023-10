Zona Arqueológica Caral en peligro por traficantes de tierra [VIDEO]

Arqueología Ruth Shady: "Nos dejaron sin policías desde hace tres años"

Ausencia policial pone en peligro centros urbanos de Caral | Fuente: RPP

La directora de la Zona Arqueológica Caral, Ruth Shady denunció que una familia busca invadir las tierras de los antiguos centros urbanos en el Valle de Supe, ante ausencia policial desde hace tres años.

En Ampliación de Noticias, la arqueóloga lamentó la falta de seguridad y el riesgo de los traficantes de terrenos para los arqueólogos y los once centros culturales urbanos de la civilización Caral.

Ruth Shady afirmó que hace unos años los arqueólogos notaron el interés particular de una familia que no vive en Supe, sino que residen en Lima norte y recordó que todo empezó cuando uno de los integrantes de esa familia le pidió trabajo hace 25 años.

"Nosotros le dimos trabajo porque decía que necesitaba y ocupó una casa que había dejado el dueño de esas tierras antes de la reforma agraria. Tengo esposa, tengo hijos, deme usted la casa, decía. No sabía que este señor no tenía moral, no tiene ética (...) El interés que hay detrás de este señor y su familia es apoderarse de las tierras", dijo.

Indicó que hace unos tres o cuatro años Luis Alberto Solís, uno de los hermanos del citado padre de familia, ingresó a la Zona Arqueológica Caral diciendo que su esposa lo había botado de su casa y necesitaba ocupar las tierras en el sitio conocido de Chupacigarro donde hay edificios piramidales y "monumentos impresionantes".

"Cuando yo llegué un fin de semana y encontré esa cabaña es que hice las indagaciones del caso y las denuncias correspondientes. Un cuñado de él tiene invadido otra parte de Caral y dos de ellos que viven en Lima también han invadido. Entonces, a pesar de las denuncias que hemos hecho en la Fiscalía, de las denuncias judiciales no tenemos policías para sacarlos. Lo que dicen ellos es que no pueden sacarlos sino ingresa la Policía y siguen metidos, llevando manguera uno de ellos, llevan máquinas para hacer surcos, obviamente destruyendo", afirmó.

La Ciudad Sagrada de Caral es la manifestación más destacada de la Civilización Caral, la más antigua de América, debido a sus 5 000 años de antigüedad (3 000 - 1 800 a.C.). | Fuente: RPP

Ruth Shady precisó que hace algunos años la Zona Arqueológica Caral hizo gestiones con el Gobierno Regional de Lima y que, gracias a eso, se logró construir una 'Casa del Policía' junto a la 'Casa del Arqueólogo', donde en un inicio se contaban con cinco agentes permanentes.

"Entonces, teníamos como mínimo cinco policías día y noche y los arqueólogos todos vivíamos tranquilos, no había ningún inconveniente porque la policía hacía su labor y también el Gobierno Regional les compró su vehículo, entonces ellos podían ir de sitio en sitio arqueológico y estar pendientes de día y de noche. Pero después nos dejaron con dos porque nos dijeron que no éramos prioridad y finalmente nos dejaron sin policías desde hace tres años", relató.

La Ciudad Sagrada de Caral está ubicada en el valle de Supe, en la provincia de Barranca, al norte de Lima, a la altura del kilómetro 184 de la carretera Panamericana Norte, en el área norcentral del Perú.

Según las investigaciones arqueológicas, la Ciudad Sagrada de Caral es la manifestación más destacada de la Civilización Caral, la más antigua de América, debido a sus 5 000 años de antigüedad (3 000-1 800 a.C.).