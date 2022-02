José Gavidia, ministro de Defensa | Fuente: PCM

El ministro de Defensa, José Gavidia, aseguró este miércoles que está "totalmente superado" la denuncia de violencia familiar que presentó su esposa en septiembre de 2021 en su contra.

"Esta es la quinta vez que sigo diciendo lo mismo, ese tema fue totalmente superado. ¿Me van a seguir preguntando? Le voy a volver a responder lo mismo. Es más, el canal que sacó esto, un programa dominical, aclaró esto. Me van a seguir preguntando, les voy a seguir diciendo lo mismo: ha sido un tema totalmente superado", dijo durante conferencia de prensa del Consejo de Ministros.



José Gavidia explicó que la documentación sustentatoria como el acta de conciliación está en manos del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

"Cualquier denuncia actualmente por cualquier cosa, por más mínima que sea, no se puede levantar como antes. La única forma de terminar con esta denuncia es hacer un acta de conciliación", aclaró.

"Veamos temas más urgentes"

Al considerar que las preguntas sobre el tema son reiterativas, José Gavidia pidió a la prensa concentrarse en el Perú.



"Veamos temas más urgentes, veamos el mañana. Estamos saliendo de una pandemia que todavía no terminamos. Nuestros niños no han estudiado absolutamente nada, aproximadamente un millón de niños hace dos años que no han visto otro niño, hay que pensar en eso, por favor", agregó.

Según reveló Latina, el ministro de Defensa fue denunciado por su esposa por violencia familiar en septiembre de 2021.

El titular del Gabinete, Aníbal Torres, se refirió sobre la denuncia de agresión contra el ministro de Defensa y aseguró que tiene entendido que José Gavidia "superó esa divergencia que había tenido".

