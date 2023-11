Ministro de Defensa sobre Nicanor Boluarte: "No es funcionario público, cada ciudadano es libre"

Gobierno El ministro de Defensa reiteró que en el Ejecutivo no "se está actuando de manera similar al gobierno de Pedro Castillo"

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se pronunció en torno a los audios revelados por el portal Epicentro que dan cuenta de una coordinación entre Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y Maritza Sánchez, entonces directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), referente a un respaldo al otrora ministro de Educación, Carlos Gallardo.

El referido medio de comunicación publicó 5 audios de una conversación que habría tenido lugar en noviembre del 2021, tres semanas antes de que el Parlamento decidiera la censura de Gallardo Gómez por la presunta filtración de la prueba única de nombramiento docente de ese año.

En dicha grabación, Nicanor Boluarte le pide a Sánchez que, ante una eventual salida de Gallardo, ella debía mantenerse en la DRELM y que esa disposición era de conocimiento de Dina Boluarte, entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Además, afirma haberse reunido con las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso para dialogar sobre la censura.

"No es funcionario público"

Al respecto, el titular del Mindef dijo no encontrar nada irregular en la conversación del hermano de la presidenta, y remarcó que él "no es funcionario público".

"El Ministerio Público ha abierto una carpeta fiscal, yo no podría opinar al respecto; pero sí quisiera recalcar que el señor Nicanor Boluarte no es funcionario público, por lo tanto, uno como ciudadano puede llevar a cabo las acciones que crea correspondientes", señaló.

"Desde mi punto de vista personal, no encuentro ningún tipo de (irregularidad), porque es una conversación que hace con una funcionaria del Ministerio de Educación, en la cual indica ciertos aspectos, pero no veo carácter delictivo o algún tipo de falta que pudiera hacer contra la funcionaria o contra él", agregó.

Chávez Cresta subrayó que "es una conversación en la que dice que hay que apoyar" y resaltó "que esa conversación es del año 2021, un contexto totalmente diferente" al actual.

"Lo que puedo decir es que cada uno es un ciudadano libre y democrático", aseveró.

Consultado sobre si estas situaciones no afectan la imagen del Gobierno, el ministro de Defensa señaló que hay "una diferencia abismal" con la gestión del expresidente Pedro Castillo.

"Quisiera reforzar las palabras expresadas por el señor presidente del Consejo de Ministros de que hay que tener cierta prudencia en decir que se está actuando de manera similar al gobierno de Pedro Castillo, con el que hay una diferencia abismal", indicó.

"En ese gobierno no había una apertura con la prensa, no transparentaban nada y están comprobándose actos de corrupción. No hay ninguna información de que existan actos de corrupción en el presente gobierno", puntualizó.

Por otro lado, el ministro indicó que los estados de emergencia decretados para hacer frente a la inseguridad ciudadana sí habían funcionado y lamentó la reciente censura al titular del Mininter, Vicente Romero.

"Si nosotros somos fríos (…), se puede apreciar que sí ha funcionado (el estado de emergencia). Si hacemos un análisis frío, en función de estadística, podemos apreciar que cerca del 30% de lo que son asaltos, homicidios se ha reducido. Es cierto que, de acuerdo al informe que se ha llevado a cabo, han incrementado las extorsiones de organizaciones criminales, en su mayoría provenientes de migrantes extranjeros", explicó.

“En lo personal y como funcionario público, lamento mucho la censura del ministro del Interior que estaba trabajando desde hace 4 meses en una estrategia, no solo frente a la inseguridad ciudadana sino también frente al narcotráfico, contra el terrorismo, contra la migración ilegal y contra todo aspecto que coadyuva a la inseguridad ciudadana (…) Lo lamento mucho porque no es la solución al problema, pero ya se dio. Yo respeto lo que ha llevado a cabo el Congreso", precisó.