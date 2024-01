Ministro de Salud asegura que Alex Contreras le negó por WhatsApp que haya renunciado al MEF

Gobierno Conferencia de prensa de César Vásquez

César Vásquez y Alex Contreras | Fuente: Andina

El titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, descartó este jueves la renuncia de Alex Contreras al cargo del ministro de Economía y Finanzas.



En conferencia de prensa, el ministro de Salud indicó se comunicó por WhatsApp con el ministro de Economía donde le negó una supuesta dimisión.

"En cuanto a la renuncia que está difundiéndose en las redes de algunos medios del ministro de Economía, en una comunicación interna de WhatsApp que he tenido con él, niega tal hecho. No tengo mayor información oficial, hay que esperar un pronunciamiento oficial del premier, la presidenta o del Consejo de Ministros. Hasta lo que yo tengo entendido no existe todavía tal renuncia", dijo a RPP en conferencia de prensa.

Según La República y Perú21, Alex Contreras había presentado su renuncia a la presidenta Dina Boluarte. Mientras que Gestión indica que el actual ministro de Economía ya habría redactado su carta de dimisión, pero estaría a la espera de una reunión con la Jefa de Estado para entregarla.

El 18 de diciembre, el parlamentario Carlos Anderson presentó formalmente ante el Congreso de la República una moción de interpelación contra el ministro Alex Contreras por un "fracaso" en su gestión. El documento, que consta de 25 preguntas, recién podrá verse en la legislatura que inicie en marzo.



Alex Contreras juró al cargo de ministro de Economía y Finanzas el 10 de diciembre del 2022 reemplazando en el cargo a Kurt Burneo, quien dirigió el MEF durante el gobierno de Pedro Castillo.