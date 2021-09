Ministro de Energía y Minas: "Yo sí lo he visto al presidente participando en las sesiones del Consejo de Ministros"

Ministro Iván Merino dijo que PEdro Castillo sí participa en las sesiones del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, afirmó que el presidente Pedro Castillo sí asiste y participa en las sesiones del Consejo de Ministros, luego de que se le preguntara sobre las actas de sesiones de PCM en donde se registran poca participación del mandatario.

Merino Aguirre dijo que no ha visto estas actas, pero juró que lo ha visto participando.

“El presidente ha estado en las sesiones. (…) Yo sí lo he visto al presidente participando [en las sesiones del Consejo de Ministros]. Hasta ahora yo no he faltado a ninguna”, sostuvo a La Rotativa del Aire por RPP.

Baja participación de Castillo en PCM

El dominical Punto Final de Latina accedió a las actas de la PCM que revelan la poca participación del presidente Pedro Castillo en las sesiones y el rechazo de algunos ministros a la prensa y al mismo tiempo el reclamo por mejorar su desempeño comunicativo

A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, el dominical accedió a las actas de las transcripciones de lo conversado por los ministros de Estado durante los Consejo de Ministros del mes de agosto. En las 50 páginas de transcripciones, apenas se cita al jefe de Estado, Pedro Castillo, es decir, no participa ni dirige el debate sobre la gestión de su gobierno.