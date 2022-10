Ministro de Justicia señala que tramitarán oportunamente renuncia de Javier León a la Procuraduría General del Estado

El ministro de Justicia se pronunció tras la renuncia de Javier León a la Procuraduría General del Estado. | Fuente: Andina

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, señaló este domingo que tramitarán la renuncia de Javier León al cargo de procurador general del Estado.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro indicó que darán trámite a la declinación al cargo “en aras de la gobernabilidad y la institucionalidad democrática”.

La declinación de León se da tres días después de que fuera designado en el cargo en reemplazo de María Aurora Caruajulca Quispe.

En aras de la gobernabilidad y la institucionalidad democrática, procederemos a tramitar oportunamente la renuncia al cargo del PGE, de acuerdo a Ley. — Felix Chero Medina (@FelixCheroM) October 10, 2022

"Es una decisión personal"

Al respecto, también se pronunció el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, quien indicó que se tiene que respetar la decisión de León, pues se dio por pedido de su familia.

“Si el procurador que ha renunciado considera que, por temas personales, fundamentalmente por el pedido de su familia, tiene que dar un paso al costado, porque se ha sentido atacado, pues bueno es una decisión personal que se tiene que respetar”, indicó a La rotativa del aire -edición noche de RPP Noticias.

Asimismo, el ministro sostuvo que es necesario que se proceda con celeridad para nombrar al nuevo titular de la Procuraduría General del Estado, a fin de que se pueda defender los intereses del país.

Declinación al cargo

Javier León anunció la noche de este domingo su declinación al cargo de procurador general del Estado, al cual había sido designado el pasado 6 de octubre. Esto luego de que se difundiera que fue investigado en Fiscalía por el presunto delito de fraude procesal a favor de Fernando Zevallos, condenado exdueño de Aerocontinente.

“Yo me siento orgulloso de estar sentado aquí, pero desafortunadamente este hecho no solo me afecta a mí sino afecta a mi familia y en medida de eso he tomado la decisión de declinar al cargo”, indicó en conferencia de prensa.

Según precisó, esta decisión es netamente personal y dijo que la había consultado con su familia ante los problemas que podrían generarle los cuestionamientos en su contra.