Ministro de Justicia sobre un eventual retiro de la Corte IDH: “Estamos abocados a temas prioritarios, que es la inseguridad ciudadana”

El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, se refirió a un eventual retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tema que se encontraba en la agenda del anterior Gobierno de la vacada presidenta Dina Boluarte.

Al respecto, el titular del Minjus señaló que la gestión del actual mandatario José Jerí todavía no ha discutido esta posibilidad; ya que, por el momento, está enfocado en frenar la criminalidad que aqueja al país.

“La posición del Gobierno es de pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. [Mantenerse en la Corte IDH] es un tema que se ha venido evaluando desde una gestión anterior y esta gestión deberá también fijar una posición. Es algo que todavía no se ha discutido. Nosotros estamos abocados a temas que son prioritarios para nosotros en este caso, que es la seguridad ciudadana. Esa es la indicación de nuestro presidente y en eso nos estamos abocando”, señaló en La Rotativa del Aire.

Como se recuerda, en reiteradas ocasiones, Boluarte se mostró a favor de que el Perú se retire de la Corte IDH. Incluso, el expresidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana propuso la creación de una comisión para evaluar la continuidad del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) durante su presentación para solicitar el voto de confianza del Congreso en junio pasado.

“[…] Conforme al artículo 57 de la Constitución, es potestad del Ejecutivo adoptar una decisión soberana, como democrática, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho Sistema”, indicó durante su exposición.

Familiares de Eduardo Ruíz recibirán apoyo económico

Asimismo, el ministro de Justicia confirmó que el Ejecutivo otorgará un apoyo económico a los familiares de Eduardo Ruíz, joven de 32 años fallecido tras las manifestaciones del último 15 de octubre.

“El apoyo económico que ya se ha decidido otorgar a los familiares del fallecido y a las personas heridas. Corresponde también la emisión de un decreto urgente que está siendo preparado por una Comisión Multisectorial, integrada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, [los que] se encargarán de determinar quiénes son o quiénes serían los beneficiarios de este apoyo económico”, concluyó.

