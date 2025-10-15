Corte Suprema reafirma que la protesta es un derecho cuando es pacífica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corte Suprema enfatizó en que la protesta debe ejercerse “dentro del respeto a los otros derechos fundamentales” | Fuente: Andina

La Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento en el que reafirma que el derecho a la protesta forma parte de las libertades fundamentales, siempre que se ejerza de manera pacífica y con respeto a los derechos de los demás.

En su comunicado, la Sala Plena del máximo órgano judicial advirtió que “la tutela de la seguridad ciudadana demanda no solo un fuerte compromiso del Estado con la sociedad y sus actores, sino también, por parte de la autoridad, el respeto a los derechos de los ciudadanos, en especial a la protesta y a las libertades de reunión y de expresión”.

Este pronunciamiento se da en un contexto de alta tensión social y política, luego de las recientes movilizaciones convocadas por distintos colectivos a nivel nacional, así como del relevo en el Ejecutivo tras la vacancia de Dina Boluarte y la toma de mando de José Jerí.

La Corte Suprema también enfatizó que la protesta debe ejercerse “dentro del respeto a los otros derechos fundamentales”, y que las autoridades deben actuar “con prudencia y proporcionalidad, evitando en todo momento atentados contra los derechos de los manifestantes pacíficos”.

La Corte Suprema enfatizó en que la protesta debe ejercerse “dentro del respeto a los otros derechos fundamentales” | Fuente: RPP

Corte Suprema exhorta a las autoridades a sostener el diálogo

En otro momento, el comunicado advierte sobre “la grave crisis institucional y el serio problema de orden público y seguridad ciudadana” que afronta el país, recordando que incluso dos jueces de paz fueron asesinados recientemente en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se exhorta a las autoridades y a la ciudadanía a mantener la vocación de diálogo y evitar actitudes autoritarias.

“En democracia siempre es posible lograr consensualmente objetivos de libertad, justicia y desarrollo social, y no podemos aceptar propuestas o asumir actitudes que nos encaminen al autoritarismo u otros sistemas políticos contrarios a las exigencias del bien común en libertad”, culmina la Sala Plena.

#LoÚltimo. Compartimos pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema, reunida hoy en sesión extraordinaria, ante la grave crisis institucional, así como sobre los serios problemas de orden público y de seguridad ciudadana que atraviesa el país. pic.twitter.com/nkkAWqvrmO — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 14, 2025