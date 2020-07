El ministro de Trabajo aseguró que la difusión de las conversaciones, que asegura son falsas, tenían el objetivo de cuestionarlo. | Fuente: Andina

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Martín Ruggiero, reiteró este viernes que los chats difundidos en los que se le adjudicaban comentarios racistas son falsos y aseguró que está abierto a las críticas, pero por el trabajo que realice.

Según explicó, la difusión de estas conversaciones, el mismo día en que fue anunciado para asumir el MTPE, solo tenían el afán de cuestionarlo, por lo que en su momento rechazó su veracidad. Indicó además, que nunca se expresaría así de una persona.

“Reitero nuevamente que son chats evidentemente falsos, por un tema de principios, de convicción de crianza, de educación jamás me expresaría así de una persona. Yo estoy abierto a las críticas, pero pido que me juzguen, que me critiquen por mis acciones, por mi gestión, por las decisiones que adopte en el cargo que ocupo, no en función a inventos o a mensajes apócrifos”, indicó a TVPerú Noticias.

Respecto de su juventud, el ministro consideró que tiene la capacidad necesaria para liderar el sector que le fue asignado y que complementa su juventud con el trabajo de los viceministros. También indicó que actualmente la gente de su generación tiene una visión muy crítica respecto del escenario político; sin embargo, pocas veces se anima a participar, por lo que no pudo dejar pasar una oportunidad así.

“A mí me han ofrecido la oportunidad de trabajar por mi país y aquí estoy. Siento que cuento con las habilidades y la capacidad de liderar la cartera en la que hoy vengo trabajando. Creo que la gente de mi generación en sus treintas tenemos una visión muy crítica, muy cuestionadora, muy juzgadora, pero muy pocas veces el coraje o nos atrevemos a trabajar en la vida política”, sostuvo.

“En el ministerio de Trabajo vengo laborando en estrecha coordinación con un equipo experimentado, con el viceministro Palacios, con el viceministro Requejo (…) Hemos generado equipos de trabajo muy interesantes, complementando la juventud con la experiencia con ideas frescas, pero también reforzando las medidas que a habían sido implementadas previamente”, añadió.