Ministro del Ambiente: El Ejecutivo no tiene “ninguna intención” de postergar las Elecciones Generales

El ministro Quijandría indicó que el Ejecutivo no cambiará la fecha de los comicios. | Fuente: Ministerio del Ambiente

El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, negó la tarde de este miércoles que el Gobierno tenga un plan para postergar las Elecciones Generales que se realizarán el próximo 11 de abril, debido a la segunda ola del nuevo coronavirus.

En declaraciones a La rotativa del aire de RPP Noticias, Quijandría señaló que los comicios no pueden ser postergados, pues la Constitución impide hacerlo y que el Ejecutivo no tiene la intención de hacerlo.

“No hay ninguna discusión, no hay ningún plan para retrasar las elecciones. Las elecciones no se pueden retrasar, no se pueden cambiar las fechas. Hay una disposición constitucional que impide hacerlo, o sea y no hay ninguna intención de hacerlo”, sostuvo.

Medidas para evitar contagios

Respecto al aumento de casos de la COVID-19 y la realización de los comicios, el ministro manifestó que se tendrán los cuidados necesarios para que ese día no se incremente la curva de contagios.

“Vamos a tener que ser cuidadosos, vamos a tener que tener un plan extremadamente sofisticado para que el día de las elecciones, no sea un día D en el cual la curva de contagios crezca, pero se puede hacer se ha hecho en otros países y creo que es fácil de hacerlo”, indicó.

En esa línea, el ministro pidió terminar con los rumores sobre una presunta postergación de los comicios y puso como ejemplo al “gobierno de las falsas noticias”, en referencia a la gestión de Donald Trump en Estados Unidos.

“Tengo claro que el mantener todo este distanciamiento social y todas estas restricciones respecto de la economía, respecto de la interacción social, tienen un correlato y generan una situación emocional alterada, pero por favor no difundamos falsas noticias. Ya hemos visto como terminó el gobierno de las falsas noticias en Estados Unidos, con un presidente yéndose pues en la ignominia y con media persona despidiéndolo”, dijo.