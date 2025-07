Ministro del Interior admite reuniones con Santiváñez "en algunos casos puntuales", pero niega injerencia: "No me dejo manejar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Malaver, ministro del Interior, en diálogo con RPP, respondió a las declaraciones brindadas por el Cnel. (r) PNP Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, quien, el último sábado, indicó que existe una injerencia del extitular de ese sector, Juan José Santiváñez, en la "política contra la criminalidad", desde el puesto que ahora ocupa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial.

Al respecto, Malaver Odías negó que se deje "manejar" por Santiváñez Antúnez, inclusive aseguró que dejaría dicha cartera ministerial si es que hubiera algún tipo de "imposición" sobre su labor.

"Simple y llanamente, [Colchado] sabe quién soy. Y sabe que lo que está diciendo no se ajusta a la verdad. Él me conoce muy bien y sabe mi forma de ser y mi temperamento. Yo soy el primero que saldría de la cartera, porque no me gustan las imposiciones a mí en ese aspecto", sostuvo.

"No me dejo manejar. Hay una leyenda urbana en el sentido de que yo habría sido el ahijado de Santiváñez, y todo ello por haberlo ido a visitar. Cuando yo, verdaderamente, ni sé cómo es el mecanismo para recibir a alguien en la puerta de Palacio", aseguró.

Como se sabe, medios periodísticos revelaron que el actual titular del Mininter visitó, hasta en dos ocasiones, la oficina de Santiváñez en las 48 horas previas a su designación como ministro de esa cartera. Sobre ello, Malaver dijo que no llegó a encontrarse con el exministro en esa ocasión.

"Simplemente, mi jefa me dijo -porque yo he trabajado en el sector Interior antes de asumir el cargo- que vaya y espere porque tengo una cita con el secretario. Y a la hora de entrar por el secretario me dicen que no estoy registrado en tal punto, sino aparezco en este registro, y en ningún momento ese día me encontré con el señor Santiváñez", señaló.

No obstante, el ministro reconoció que sí se ha reunido con Juan José Santiváñez para "casos puntuales" y que este visita las sesiones de Consejo de Ministros.

"El señor Santiváñez, si no me equivoco, tiene un cargo ahí, y ese cargo es coordinar con una serie de instituciones en situaciones, de repente, puntuales. De repente, [me he reunido], directamente, en algunos casos, de repente puntuales, pero ni siquiera he tenido mucha comunicación con él", aseguró.

"Donde uno lo encuentra, quizás, es a la hora que visita los consejos de ministros o a la hora que uno asiste por inmediación de la PCM", agregó.

¿Qué dijo Harvey Colchado sobre la presunta injerencia de Santiváñez?

El último sábado, en entrevista con RPP, Harvey Colchado señaló que Santiváñez es "muy cercano" a la presidenta y que es quien realmente dirige "la política contra la criminalidad".

"Lamentablemente, para mí, y lo que advertimos en los reportajes que se ve, el exministro del Interior Juan José Santiváñez, abogado defensor de muchos miembros de organizaciones criminales que han sido investigadas por la DIVIAC, ahora, desde su puesto en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental que se ha creado para él, donde se ha visto que ingresan no solo el ministro de Interior sino diferentes mandos policiales y ministros para reunirse con él. O sea, él ahora está cercano a la presidenta, y él es el que sigue dirigiendo, en realidad, la política contra la criminalidad", sostuvo.

Además, resaltó que Malaver "hace lo que puede", pero que, en caso de discrepar con Santiváñez, podría ser separado del cargo".

"[Malaver] hace lo que puede, pero si él no obedece la consigna que le da este exministro, seguramente lo van a relevar del cargo", acotó.

Al respecto, el ministro del Interior respondió al exjefe de la DIVIAC: "Simplemente, en una palabra, nomás: el señor Colchado sabe muy bien quién soy yo. Conoce mi trayectoria de vida [...] Esa es la respuesta. Simple y llanamente, él sabe quién soy".