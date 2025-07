"Ella estaba preocupada": Colchado narra detalles de reunión que habría tenido con Chirinos por caso Patricia Benavides

¡Colchado, tú y tus mentiras aburren, ya nadie te cree!

Deja de mentir con tus trucos baratos y cuenta la verdad: fuiste tú el que me buscó, me centraste, estabas desesperado, querías reunirte conmigo para ofrecerme dinero y favores a cambio de que me declare colaborador eficaz.… pic.twitter.com/pQrSf1XbMB