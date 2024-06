Ministro del Interior envía carta notarial a Harvey Colchado para que rectifique declaraciones en su contra

Gobierno Ministro del Interior envía carta notarial a Harvey Colchado

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le da un plazo de 24 horas al coronel PNP. Harvey Colchado, ex jefe de la Diviac, para que se rectifique en su "conducta difamatoria". | Fuente: Mininter / Congreso de la República

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, envió el miércoles, 26 de junio, al coronel PNP. Harvey Colchado, ex jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una carta notarial en la cual le pide se rectifique de algunas declaraciones que él habría efectuado a medios de comunicación que dañan su reputación.

En el documento, al que tuvo acceso RPP, se establece lo siguiente: "He tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación que su persona (Harvey Colchado) me atribuye que en calidad de ministro del Interior le habría imputado hechos falsos los que rechazo en todos sus extremos; no obstante, debo mencionar que como profesional abogado o funcionario público siempre actúo con apego a la ley (...) Le solicito se rectifique de las versiones vertidas por su persona en mi contra que constituyen flagrante comisión del delito de difamación".

Además, Juan José Santiváñez señala en su carta: "Esta conducta difamatoria de su parte contra mi persona me causa grave daño moral y sobre todo impacta negativamente en mi honor y mi buena reputación, puesto que si bien es cierto en la actualidad ostento el cargo de ministro del Interior, eso no significa que mis derechos fundamentales como el honor y buena reputación son relegados o se me han despojado".

"Le otorgo un plazo de 24 horas, una vez notificada la presente carta para que me demuestre cuáles serían esos hechos y el medio de comunicación que habría utilizado para su divulgación", agrega la citada carta notarial enviada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al coronel Harvey Colchado.

Si bien se conoce que el coronel Harvey Colchado no ha brindado entrevistas en medios de comunicación, se sabe que él ha hecho la solicitud respectiva justamente para responder a diversas imputaciones en su contra. Este pedido hasta ahora no tiene respuesta.

