Abogado de Harvey Colchado dijo que la “percepción de una persecución y venganza” contra su defendido “está latente”

Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel PNP, Harvey Colchado, señaló que la posibilidad de que su patrocinado sea objeto de una detención preliminar es algo que no está confirmado, pero que él -como encargado de su defensa legal- se mantiene alerta por si pudiera ocurrir.

Esto a raíz de información publicada por el diario La República, la cual señala que la Fiscalía habría presentado un pedido de detención y allanamiento contra Colchado y las oficinas de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional; sin embargo, esta habría sido rechazado por la jueza Enma Peña Ortiz.

“La jueza tuvo la delicadeza de atenderme y me explicó que en el sistema, por lo menos, ella no tenía esa carpeta. No se ha podido confirmar que exista un pedido de detención y allanamiento. Tampoco existe noticias al respecto [en la Fiscalía]”, señaló en el programa Nunca es tarde de RPP.

“Frente a una situación de esa, pues hay que tomar las previsiones del caso”, agregó.

A ello, añadió que "la percepción de una suerte de persecución, de venganza" contra su defendido "está latente".

“Debemos estar alerta todos porque finalmente creemos que el señor Colchado lo único que ha hecho es cumplir con su deber”, sostuvo.

Asimismo, indicó que desde hace 10 días Harvey Colchado ha solicitado a su Comandancia que se le permita contestar imputaciones en su contra y así “establecer la base de la verdad que él conoce con el privilegio de ser el actor de la película”, pero “que no se le permite”.

Por último, Miguel Pérez Arroyo negó que su patrocinado no ha solicitado asilo político a la Embajada de los Estados Unidos como se ha venido especulando.

Poder Judicial admite a trámite demanda de amparo presentado por Harvey Colchado

El Poder Judicial admitió a trámite, el pasado 4 de junio, una demanda de acción de amparo presentada por el coronel Harvey Colchado contra el Ministerio del Interior y la Inspectoría de la Policía Nacional por haberlo suspendido de la jefatura de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) tras publicar una foto de su torta de cumpleaños que hacía alusión a un allanamiento.

El juez Malbina Saldaña Villavicencio, del Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, fijó la audiencia para ver este caso el día 11 de diciembre de 2024; es decir, para dentro de seis meses.

“Se resuelve admitir la demanda de acción de amparo interpuesta por Harvey Colchado Huamaní contra el Ministerio del Interior, representado por el señor ministro general PNP (r) Walter Ortiz Acosta; la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, representada por su inspector general, el teniente general PNP Jhonny Armando Véliz Noriega; y la Oficia de Disciplina N° 17 de la Dirección de Investigación de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, jefaturada por el coronel PNP Giovanni Sandro Osorio Elguera”, se lee en el documento al que tuvo acceso RPP.