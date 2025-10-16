Ministro del Interior niega presencia policial en la Plaza Francia y descarta participación del Grupo Terna en las protestas

Durante su intervención en el Pleno, Vicente Tiburcio, titular del Mininter, negó la presencia de efectivos policiales en la zona donde murió Eduardo Ruíz.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó durante su presentación ante el Pleno del Congreso que no hubo agentes policiales en la Plaza Francia, lugar donde falleció Eduardo Ruíz por un impacto de bala tras las manifestaciones del último miércoles en el Cercado de Lima.

Asimismo, el titular del Mininter descartó la participación de agentes del Grupo Terna durante las protestas contra el Gobierno y el Congreso que recorrieron las principales calles del Cercado de Lima la noche de ayer.

“Nosotros rechazamos categóricamente las imputaciones que se vienen haciendo de manera irresponsable contra la Policía Nacional. En el lugar donde ocurrió este deplorable hecho [el fallecimiento de Eduardo Ruíz], no hubo presencia de efectivos policiales, que es el Parque Francia. Asimismo, negamos contundentemente la participación de los agentes del Grupo Terna en las movilizaciones ciudadanas”, indicó.

[Noticia en desarrollo...]

Ministro del Interior se presentó ante el Congreso