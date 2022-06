El ministro del Ambiente saludó que en el Congreso se aprobara el proyecto para un ministerio de Ciencias | Fuente: Andina

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, descartó que en la reciente sesión del Consejo de Ministros, realizada en Palacio de Gobierno, se haya abordado las recientes investigaciones y denuncias contra el presidente Pedro Castillo. Para el titular del MINAM estas reuniones de trabajo no se refieren a "casos particulares".

"En el Consejo de Ministros jamás hemos tratado de problemas sobre cambios de ministros. No se tocan porque eso es una decisión exclusiva del presidente de la República. En el caso que mencionan (sobre las denuncias al mandatario) es algo ajeno y ni siquiera se ha mencionado. Participé de la sesión, pero no se tocó el tema que se está hablando. Aquí se tratan los temas que tienen que ver con el desarrollo y problemas de todos los peruanos, no de actos particulares", expresó en declaraciones a la prensa.

Modesto Montoya fue el único funcionario que dio declaraciones pues no hubo la habitual conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros. Al respecto, aseguró que tampoco se abordó la propuesta de Pedro Castillo sobre levantar la inmunidad a los funcionarios públicos.

Saluda que se aprobara proyecto para crear Ministerio de Ciencia

El ministro Modesto Montoya anunció que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso aprobó el proyecto de ley para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Al respecto, sostuvo que es una noticia positiva para todos.

"Con el ministerio que va a crearse, esperemos que el Pleno lo apruebe, vamos a iniciar una nueva historia que es la verdadera historia de independencia del Perú", afirmó.

Abogados de Pedro Castillo presentaron pedido de nulidad

Tres abogados presentaron ayer una solicitud a la Fiscalía de la Nación para la nulidad de la investigación preliminar que ha iniciado Pablo Sánchez en contra del presidente Pedro Castillo, tal como adelantó Benji Espinoza, uno de los defensores del mandatario.

Esta investigación fiscal estaría atentando contra el artículo 117 de la Constitución Política según la defensa del presidente, que, afirmó, "prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido".

"Consideramos que se viola el artículo 117 de la Constitución, que prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido. Además con eso se está sentando un precedente nefasto. ¿El día de mañana qué cosas van a llegar? Demandas civiles, quejas administrativas y el presidente entonces se va a dedicar a defenderse y ya no va a dirigir al país. Eso es lo grave", había adelantado Espinoza.