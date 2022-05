Pedro Castillo anuncia proyecto de ley para eliminar inmunidad a los altos funcionarios del Estado

El mandatario es investigado por el Ministerio Público por presunta corrupción | Fuente: Presidencia Perú

El presidente Pedro Castillo anunció este lunes que presentará un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado, esto para favorecer a la transparencia.

“Se va a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación?, entonces hay que someternos todos, el Poder Legislativo, Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, para transparentar al país y trabajar de la mano”, dijo.

Pedro Castillo dio el anuncio durante la clausura del Consejo de Ministros Descentralizado en Loreto. En ese sentido, manifestó que todos los funcionarios deben someterse a cualquier investigación que se abra, además de actuar con probidad.

El mandatario afirmó que también será vigilante respecto al trabajo de los ministros de Estado y que estos trabajen de la mano con las autoridades regionales y locales de todo el territorio nacional.

“Si quieren transparencia yo pido desde acá y lo diré en todo el mundo que no le he robado ni un centavo al país, en ese contexto debo decir que hemos presentado 34 proyecto al Congreso, que es lo que pide el pueblo”, añadió el jefe del Estado.

La Fiscalía decidió el domingo extender la investigación preliminar contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Castillo ahora está incorporado a la investigación que, desde inicios de este mes, ya se seguía en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los niños”, por las irregularidades en la licitación del Puente Tarata III.



Abogado de Castillo critica a la Fiscalía

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, sostuvo que han solicitado al despacho encargado del caso del mandatario la carpeta fiscal completa y recalcó que la investigación contra el mandatario atenta contra la Constitución.

"La resolución del Fiscal de la Nación es un atentado directo y abierto contra el artículo 117 de la Constitución, que el presidente solo puede ser acusado en cuatro escenarios que no son los que se contemplan en esta disposición de investigación", indicó el abogado a RPP Noticias.

"Y cuando la Constitución dice que no puede ser acusado quiere decir que no puede ser perseguido, que no puede ser investigado siquiera. El presidente de la República se considera inocente y niega los cargos que se están levantando en su contra", acotó.



(Con información de Andina/RPP)