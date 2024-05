Minsa aclara que diversidad de género y sexual no son enfermedades y rechaza estigmatización

El Ministerio de Salud (Minsa) ratificó este domingo su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades, ni un trastorno, que deban ser sometidas a terapias de reconversión, tras la publicación de una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).



El Minsa expresó, en un comunicado, su respeto a las identidades de género, así como su "rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual" en el país.



Reiteró que la orientación sexual y la identidad de género de una persona "no constituye en sí misma un trastorno de la salud física o mental" y, por tanto, no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión, como lo establece una resolución del 2021 llamada ´Orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de la población adolescente´.

🔴 #COMUNICADO | El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/NMkUZp8Ldt — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 12, 2024

Clasificación internacional de enfermedades igue vigente en Perú

El Ministerio de Salud añadió que se actualizó el PEAS, en un decreto publicado el viernes pasado, para garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental.



En tal sentido, subrayó que el CIE-10 (la clasificación internacional de enfermedades) se mantiene vigente en el Perú, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región.



Organizaciones feministas y de derechos humanos expresaron su rechazo a la actualización del PEAS al considerar que discriminaba y exponía a situaciones de violencia a los integrantes de la comunidad LGTBIQ+ al incluirlas como diagnóstico de personas con problemas de salud mental.



📢 #MinsaDiscriminador

Rechazamos rotundamente que el @Minsa_Peru haya catalogado, mediante Decreto Supremo, a las diversidades LGBTIQ+ como "personas con problemas de salud mental".

Este actuar justifica la violencia que compañeros/as/es afrontan diariamente ✊ pic.twitter.com/vw85MAJdL2 — DEMUS (@DemusPeru) May 12, 2024

"En un contexto donde nuestras compañeras/os/es trans demandan constantemente erradicar los transfeminicidios, somos testigas de crímenes de odio, terapias de conversión que han llegado a calificarse como tortura y del miedo a vivir en libertad debido a la LGTBIQ+ fobia", expresó la organización feminista Demus en su cuenta de la red social X. EFE