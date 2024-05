Ministro César Vásquez sobre detención de Nicanor Boluarte: "Todo apunta a una politización de la justicia" | Fuente: RPP

El ministro de Salud, César Vásquez, criticó este viernes las recientes acciones de la Fiscalía y el Poder Judicial por haber detenido preliminarmente a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado respectivamente de la presidenta Dina Boluarte. En su opinión, el asunto está muy politizado.

"Es evidente, y yo creo que todo apunta a una politización de la justicia. Pese a eso, este gobierno tiene claro que se respetan los foros, procedimientos fiscales, judiciales; sin embargo, creemos que más allá de estas coyunturas y percepciones, el trabajo por el Perú está primero y a eso nos orienta", manifestó a la prensa en Palacio de Gobierno.

César Vásquez consideró que todo lo relacionado con la intervención a Nicanor Boluarte solo se debe por su familiaridad con Dina Boluarte.

"Si me preguntan por qué digo que está politizado la justicia, ustedes creen que si el investigado no fuera hermano de la presidenta ¿hubiera todo esto? Acaso no hemos visto fiscales, candidatos, a gobiernos regionales, gobiernos nacionales, de ministros", indicó.

Pedido al Congreso

Por último, el ministro de Salud exhortó al Congreso publicar una ley que prohíba, por lo menos 10 años, a fiscales y jueces ser postulantes a un cargo en el Estado.

"Aprovecho para pedir al Congreso una ley que prohíba que los fiscales y jueces, por lo menos 10 años después de que culminen su función, estén pensando o tenga la posibilidad de postular a un cargo de elección porque yo veo mucho protagonismo por parte de los fiscales", puntualizó.