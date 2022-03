Minsa: Tercera dosis se requerirá desde el 1 de abril a mayores de 18 años para ingresar a lugares públicos y privados

La medida comprende a los ciudadanos mayores de 18 años. | Fuente: Andina

El Ministerio de Salud informó este miércoles que desde el próximo 1 de abril se requerirá las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para el ingreso a lugares públicos y privados a los ciudadanos de mayores de 18 años.

Esta nueva medida contra la pandemia fue acordada por el Consejo de Ministros, según adelantó el titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres. En tanto, el decreto supremo que contiene todas las especificaciones al respecto, será publicado en los próximos días.

"Riesgo de perder su trabajo"

En conferencia de prensa, Torres instó a quienes aún no cuenten con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a que completen el esquema de inoculación. Asimismo, señaló que esta medida incluye a los trabajadores del sector público y advirtió que quien no tenga las tres dosis podría perder su empleo.

“Como hemos dicho la vacuna no es obligatoria, pero el que toma la decisión de no vacunarse no tiene derecho de perjudicar a los demás. Las personas que, por ejemplo, trabajan en el sector público y que no tienen las tres dosis, no pueden volver al trabajo y corren el riesgo de perder su trabajo”, indicó.

Tercera dosis será parte de esquema regular

Al respecto, el ministro de Salud indicó que esta obligatoriedad hará que más personas acudan a inmunizarse contra la COVID-19. Precisó que los vacunatorios se ven con menor cantidad de personas a diferencia de semanas atrás por una “falsa sensación de seguridad” de quienes tienen dos dosis de la vacuna.

Añadió que se ha detectado en Perú 16 casos de la variante BA2 de la COVID-19 desde fines de enero, por lo que se exigirá la tercera dosis, no como dosis de refuerzo, sino como parte del esquema tradicional. En esa línea, desde el Ejecutivo indicaron que se evalúa la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de refuerzo.

"Se tienen que poner sí o sí (la vacuna) para poder ingresar a los coliseos, a los estadios, a sus actividades laborales presenciales, cuando van a viajar a los territorios nacionales, en el ingreso a los ambientes cerrados, a todos los centros comerciales, tienen que presentar su carné de vacunación con la tercera dosis”, dijo el ministro de Salud.