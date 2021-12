Mirtha Vásquez se refirió a la moción de vacancia presidencial. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se mostró en contra del uso de la moción de vacancia presidencial como mecanismo de control político para que el presidente Pedro Castillo acuda al Parlamento a dar explicaciones sobre determinados temas, pese a que esta no es la finalidad de este mecanismo previsto en la Constitución.

"La vacancia es un procedimiento extremo que en realidad no constituye un acto de control político, la vacancia lo que permite es destituir a un presidente por una causal específica. En este caso nosotros consideramos que el documento en el que se solicita la vacancia no tiene los argumentos suficientes y que no debería ser este el procedimiento por el cual se quiera pedir explicaciones a un presidente de la República", indicó.

En conferencia de prensa, Mirtha Vásquez indicó que, ante cualquier tipo de dudas o de indicios de algún hecho irregular, el mecanismo para poder investigar estos casos la denuncia correspondiente. Agregó que de si desde el Congreso se necesitan explicaciones sobre algín asunto gubernamental, corresponde convocar a los ministros al Parlamento.

"La vacancia es un mecanismo extremo y que en estas circunstancias implicaría, si no se tienen los argumentos suficientes, podría incluso interpretarse como una situación de desestabilización para el país, para el Estado, y hoy mismo lo que necesitamos en el Estado son condiciones de gobernabilidad para atender las urgencias de los ciudadanos", anotó.

En otro momento, la jefa del Gabinete Ministerial indicó que el presidente Pedro Castillo ya no utilizará más la casa de Breña para reuniones. En conferencia de prensa, Vásquez también dijo que el mandatario está dispuesto a transparentar la lista de personas con las que se reunió en la casa de la calle Sarratea.

"El señor presidente está absolutamente dispuesto a transparentar la lista de personas con las que se reunió de manera personal, no por ningún acto de gobierno, lo ha vuelto a reiterar. Por transparencia, se presentará la lista correspondiente", dijo Vásquez.

La Presidenta del Consejo de Ministros afirmó que a partir de los sucesos conocidos “se va a descartar cualquier tipo de atención, de situación que haga parecer que hay acciones por fuera de Palacio de Gobierno”.

"Las atenciones se realizan aquí en la oficina de Palacio. No va a haber ningún tipo de atención por fuera del mismo. La casa de Breña o cualquier otro local no va a ser utilizado más para evitar cualquier tipo de especulación", indicó.



Mejorar los mecanismos de transparencia

Mirtha Vásquez también indicó que para mejorar los mecanismos de transparencia se atendió la recomendación de la Contraloría para reactivar la Oficina de Integridad de la Presidencia a fin de tener más control sobre los funcionarios que trabajan en el gobierno.

Dijo, además, que la Presidencia del Consejo de Ministros ha iniciado una investigación administrativa complementaria "que ayudará a la investigación que se lleva a nivel penal contra el señor Bruno Pacheco".



La premier Vásquez informó que el Ministerio de Transportes solicitó al Contralor Nelson Schack que efectúe acciones de control posterior y control concurrente a las obras que están a cargo de su sector, así como de los órganos adscritos y proyectos especiales.

