El ministro Morán defendió su pedido para que se dicte medidas restrictivas a los investigados por el caso Lava Jato. | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Carlos Morán, se pronunció este jueves sobre el pedido que realizó para que todos los investigados por el caso Lava Jato reciban arresto domiciliario a fin de evitar fugas o búsqueda de prófugos.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, el ministro comentó que con esta solicitud en ningún momento se quiso entrometer en decisiones judiciales, sino que no consideraba justo que la responsabilidad sobre los investigados recaiga sobre la Policía, pues ellos no dictan medidas restrictivas.

“Mi petición no iba para entrometerme en las decisiones judiciales, sino (que) este es un problema (en el) que tenemos que hacer algo como Estado, como operador de justicia y que no recaiga toda la responsabilidad sobre la Policía, porque me parece injusto, pues al final se fugan ellos y la culpa es de la Policía”.

Sugerencia para fiscales

En esa línea, el titular del Interior comentó que actualmente existen 52 casos de prófugos entre los que hay alcaldes y autoridades, por lo que su solicitud la realizó a modo de sugerencia para que los fiscales vean si es necesario o no.

“Este es un tema de debate, pero como responsable del sector y teniendo bajo mi administración a la Policía que al final de cuentas es el que asume en estos casos la búsqueda de las personas. Yo sugerí y al final de cuentas, el fiscal es el responsable es el titular de la acción penal y él tiene que meditar o no si corresponde una medida de esta naturaleza”

Sobre seguimiento a investigados con impedimento

El ministro Morán también mencionó que no pueden realizar seguimiento a las personas con impedimento de salida pues estas cuentan con libertad de tránsito en todo el territorio nacional.

“Ese es el problema, esa es la línea delgada que tiene la Policía entre la legalidad y la ilegalidad. No se puede seguir ni vigilar ni controlar las comunicaciones de una persona que tiene impedimento de salida, puede transitar libremente de Tumbes a Tacna o puede irse a la selva”.