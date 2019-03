Ministro Morán: Félix Moreno "no ha salido del país"

El ministro comentó que la Policía continúa buscando al exgobernador del Callao. | Fuente: RPP

El prófugo exgobernador del Callao, Félix Moreno, contra quien el Poder Judicial dictó una serie de medidas restrictivas por diversas ivnestigaciones, no ha fugado del país, aseguró este jueves el ministro del Interior, Carlos Morán.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, el titular del Interior comentó que Inteligencia no tiene información sobre la salida de Moreno del país. Agregó que cuando se le dictó la primera prisión preventiva a inicios de este año, Moreno no asistió a la audiencia y desde entonces no se conoce sobre su paradero.

“No ha salido del país, no tenemos registro que haya dejado el país. Hasta ahora no tenemos esa información. Inteligencia dice que no ha salido (…) En enero de este año sale una sentencia condenatoria por el caso fundo Oquendo. El señor no asiste a la audiencia porque no tenía impedimento de salida”, comentó el ministro.

Vínculos con gestión de Moreno

Respecto de las declaraciones de algunos congresistas que le vinculaban con la gestión de Moreno en el Callao, el ministro explicó que efectivamente fue jefe de la Región Policial del Callao entre 2011 y 2012 y que en ese tiempo trabajó con Moreno. Sin embargo, descartó ser su amigo.

“Es completamente falso, el señor del Águila, otro congresista, también ha dicho que trabajé para Félix Moreno, en realidad esto es falso y la inmunidad parlamentaria que pueda tener este señor no le da derecho a mentir. Yo fui jefe de la región policial del Callao entre 2011 y 2012".

“Obviamente tuve relaciones funcionales con el exgobernador regional del Callao, que era el señor este. Al año siguiente en 2013 yo solicité mi pase a retiro me fui de la policía y he vuelto este año como ministro”.