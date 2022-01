La designación de Álex Starost en la resolución ministerial N° 046-2022-MTC/01 fue publicada el último viernes en la edición extraordinaria del diario oficial “El Peruano”. | Fuente: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó como asesor II del despacho ministerial a Álex Gustavo Starost Gutiérrez, abogado que habría amenazado en diciembre del 2020 a un funcionario de Provías durante una reunión por el caso Puente Tarata III.

La resolución ministerial N° 046-2022-MTC/01 fue publicada el último viernes en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano y lleva la firma del ministro de Transportes, Juan Silva.

El expresidente del comité de selección de la licitación pública del proyecto Puente Tarata III de Provías-MTC, Miguel Ángel Espinoza Torres denunció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el hostigamiento laboral por parte de Starost Gutiérrez, autodenominado investigador en el MTC.



"Me replica y me amenaza"

En diciembre, el entonces funcionario del MTC precisó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Álex Gustavo Starost Gutiérrez le pidió el levantamiento de su secreto a las comunicaciones por su vinculación al procedimiento de adjudicación del caso Puente Tarata III.

"Si hay alguna autoridad competente que se me levante, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. A lo que él me replica y me amenaza, diciéndome que me va a abrir procedimiento administrativo y me va a denunciar ante la Fiscalía”, dijo Espinoza Torres en aquella oportunidad ante el grupo de trabajo.

Sin embargo, Álex Gustavo Starost Gutiérrez rechazó haber amenazado u hostigado a Miguel Ángel Espinoza, expresidente del comité de selección de este proyecto y aseguró que solo cumplió con un "pedido de opinión" sobre la presunta existencia de irregularidades en el proceso.

Hace unos días, Provías Descentralizado declaró de oficio la nulidad del Contrato N° 089-2021-MTC/21 para la Construcción del puente vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín.



La Unidad Ejecutora del MTC recordó que el citado contrato fue suscrito con el Consorcio Puente Tarata III, del cual Karelim López era asesora.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.