Nadya Villavicencio fue designada jefa en una unidad del Inabif

Nadya Villavicencio Callo fue designada por el Ministerio de la Mujer como jefa de unidad de la Línea de la Unidad de Fortalecimiento de Servicios y Coordinación Territorial del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

La decisión fue oficializada a través de la resolución ministerial N° 000280-2025-MIMP publicada este lunes 18 de agosto en el diario oficial El Peruano.

Antes de su nombramiento, Villavicencio se desempeñó como directora ejecutiva del programa Wasi Mikuna.

Asimismo, ocupó el cargo de asesora de la Dirección Ejecutiva y jefa de la Unidad de Comunicación e Imagen del programa Contigo.

También, fue asesora de la dirección ejecutiva de Qali Warma, en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) y en el programa de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad).

Su paso por Wasi Mikuna

En febrero de este año, Villavicencio Callo fue designada como directora ejecutiva de Wasi Mikuna, programa de alimentación escolar que reemplazó al extinto Qali Warma.

Durante el tiempo que la nueva funcionaria del Inabif permaneció en el cargo, se reportaron casos de intoxicación en varias regiones del país, incluido Áncash, donde la Fiscalía inició una investigación preliminar en marzo de este año.

Los casos de intoxicación se registraron en al menos 25 alumnos de la institución educativa N° 88025 Ramón Castilla, en el distrito de Coishco, hasta donde llegó Villavicencio para reunirse con los padres de familia de los niños afectados.

Villavicencio renunció a Wasi Mikuna tras dos meses y 22 días en el cargo. Finalmente, el programa de alimentación escolar fue extinguido a través de un decreto supremo en abril de este año tras los constantes casos de intoxicación.