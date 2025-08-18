Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Nadya Villavicencio fue designada jefa en una unidad del Inabif

La decisión fue oficializada por el Gobierno a través de la resolución ministerial N° 000280-2025-MIMP.
La decisión fue oficializada por el Gobierno a través de la resolución ministerial N° 000280-2025-MIMP. | Fuente: Inabif
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

En febrero de este año, Villavicencio también fue designada como directora ejecutiva de Wasi Mikuna. Durante su tiempo en el cargo, se reportaron casos de intoxicación en varias regiones del país favorecidas por el programa de alimentación escolar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nadya Villavicencio Callo fue designada por el Ministerio de la Mujer como jefa de unidad de la Línea de la Unidad de Fortalecimiento de Servicios y Coordinación Territorial del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).  

La decisión fue oficializada a través de la resolución ministerial N° 000280-2025-MIMP publicada este lunes 18 de agosto en el diario oficial El Peruano.

Antes de su nombramiento, Villavicencio se desempeñó como directora ejecutiva del programa Wasi Mikuna.

Asimismo, ocupó el cargo de asesora de la Dirección Ejecutiva y jefa de la Unidad de Comunicación e Imagen del programa Contigo.

También, fue asesora de la dirección ejecutiva de Qali Warma, en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) y en el programa de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad).

1625165 by wmilla

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Su paso por Wasi Mikuna

En febrero de este año, Villavicencio Callo fue designada como directora ejecutiva de Wasi Mikuna, programa de alimentación escolar que reemplazó al extinto Qali Warma.

Durante el tiempo que la nueva funcionaria del Inabif permaneció en el cargo, se reportaron casos de intoxicación en varias regiones del país, incluido Áncash, donde la Fiscalía inició una investigación preliminar en marzo de este año.

Los casos de intoxicación se registraron en al menos 25 alumnos de la institución educativa N° 88025 Ramón Castilla, en el distrito de Coishco, hasta donde llegó Villavicencio para reunirse con los padres de familia de los niños afectados.

Villavicencio renunció a Wasi Mikuna tras dos meses y 22 días en el cargo. Finalmente, el programa de alimentación escolar fue extinguido a través de un decreto supremo en abril de este año tras los constantes casos de intoxicación.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Nadya Villavicencio Inabif

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA